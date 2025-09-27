¿Seremos inmortales?

Hace pocas semanas, los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, se dirigían a la tribuna instalada en la histórica plaza de ... Tiananmen para contemplar el gran desfile militar con ocasión del 80 aniversario del final de la 2ª Guerra Mundial. Un micrófono captó accidentalmente un fragmento de la conversación entre ambos. Xi comenta que antes era raro llegar a los 70 años, pero que ahora tener 70 años es como ser un niño. Putin apostilla que, con los avances en medicina y trasplantes, los seres humanos podremos vivir hasta 150 años en este siglo. De inmediato, los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de estas manifestaciones, suscitando un enorme interés y controversia entre la opinión pública de todo el mundo.

¿Es cierto lo que dijeron? La ciencia no lo corrobora. Los estudios demográficos más recientes apuntan, más bien, a una ralentización en el incremento de la esperanza de vida a nivel mundial. En el siglo XX la esperanza de vida aumentó aproximadamente desde los 60 a los 80 años. En la actualidad estamos lejos de lograr un incremento parecido que nos lleve a vivir una media de 100 años. No obstante, están en marcha muchas investigaciones dirigidas a la lucha contra el envejecimiento que podrían abrir horizontes de una mayor esperanza de vida en el futuro.

Simplificando la cuestión, podemos distinguir dos líneas de investigación en este campo. Una persigue el envejecimiento saludable. No busca incrementar a toda costa los años de vida, sino dar mayor calidad a los últimos años de nuestras vidas. Esta meta es ansiada por casi todos nosotros porque la fragilidad física y cognitiva, común en la última etapa de la vejez, es todo un desafío para la propia persona y sus allegados. La otra línea de investigación es más ambiciosa (o más pretenciosa) porque aspira a romper con nuestro 'reloj biológico', es decir, a superar la edad máxima que un ser humano puede llegar a vivir. Jeanne Calment, la mujer más longeva de la que tenemos registros, murió con 122 años. Algunos científicos sostienen que se trata de una excepción y que estamos genéticamente programados para vivir unos 115 años. Otros, en cambio, dan por supuesto que podemos vivir 125 o incluso 150 años. En todo caso, el objetivo de estos investigadores es ir más allá de esos límites. Consideran que el envejecimiento es una enfermedad que se puede combatir y así lograr la muerte de la muerte, es decir, alcanzar vidas extra-longevas o incluso inmortales. Como no es nada fácil manipular la biología para extender nuestras vidas indefinidamente, unos cuantos futuristas, como Ray Kurzweil, apuestan por alcanzar esa inmortalidad prescindiendo del cuerpo humano. La propuesta consiste en 'exportar' la información de nuestros cerebros a soportes físicos más duraderos que el cuerpo humano. Así, no solo no sucumbiríamos a la fragilidad de nuestra biología, sino que podríamos incorporar en nuestra mente el inmenso potencial de la IA.

El envejecimiento que estamos viviendo a escala mundial es inédito en la historia de la humanidad

La línea de investigación que persigue el envejecimiento saludable no plantea problemas éticos específicos. Más aún, conviene potenciarla porque el envejecimiento que estamos viviendo a escala mundial es inédito en la historia de la humanidad, y una buena manera de afrontarlo es consiguiendo que los últimos años de vida no nos resulten demasiado penosos.

Ahora bien, ¿es deseable tener vidas extra-longevas, incluso llegar a ser inmortales? La respuesta debemos buscarla entre todos porque lo que se decida repercutirá fuertemente sobre todos nosotros: los que estamos vivos ahora y también las futuras generaciones. Supongamos que estuviera ya disponible la opción de prolongar por muchos años o incluso indefinidamente la vida humana. Pasaríamos a vivir en un mundo radicalmente distinto del que hemos habitado hasta ahora. Los seres humanos se dividirían en dos grandes categorías: los de siempre, sujetos a la vida frágil y mortal que ha definido la existencia humana durante toda su historia; y los 'inmortales', que vivirían indefinidamente hasta que decidieran morir.

Si nos paramos a pensar, de inmediato veremos que la transformación social que traería consigo la irrupción de unos humanos extra-longevos sería completa. ¿En qué condición desarrollarían sus vidas 'inmortales': como perpetuamente jóvenes y vigorosos o como individuos que van envejeciendo (sobre todo mentalmente) pero sin verse expuestos a la muerte? ¿Habría que pagarles la pensión durante siglos o exigirles que se mantuvieran por sus medios mientras decidieran seguir viviendo? ¿Podrían tener tantos hijos como quisieran a lo largo de sus vidas interminables? ¿Deberíamos obligar a reducir la natalidad en el mundo para evitar la sobrepoblación de la tierra, que quedaría entonces mayormente poblada por personas que 'nunca' llegan a marcharse? ¿Se debería permitir la supresión de aquellas personas extra-longevas que manifestaran de forma recalcitrante comportamientos antisociales sumamente graves? ¿Se deberían garantizar los cuidados socio-sanitarios a las personas mayores y altamente dependientes que hubieran 'renunciado' a tener vidas inmortales? ¿Habría oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones o quedarían bloqueadas en buena medida por la presencia de una generación inmortal que se mantendría indefinidamente en los puestos relevantes de la sociedad? Son solo algunas de las muchas preguntas, y muy inquietantes, que tratan de asuntos que nos afectan a todos, y que debemos resolver entre todos. La conversación, más bien frívola, grabada al vuelo entre Xi Jinping y Putin, nos ha brindado la ocasión para iniciar una conversación más informada y reflexiva sobre el modo en que queremos diseñar un futuro que no nos queda tan lejano.