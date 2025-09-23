Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este lunes reparte más de 107.128 euros entre dos jugadores en dos provincias de España

A vore-les vindre

VICENT RAMON CALATAYUD

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:15

Més que res a manca de criteri i no solament en general. Cosa que, molt més perillosa, es dona entre els governats i dirigents. Algus ... mediatisats per «l'ordeno y mando», que vira i revira, entre palmers, fregant les lleis a conveniència, s'escorren el «sí bwana» en la gran taula de sòus ministrals...¿ne fan falta tans? a benefici de ersonals situacions: hui blanc. ahir negre o demà fardachat. I els veus... i els escoltes, d'ací cap allà, engolint saliva, clamant fort per a espantar l'inseguritat,o reptant despentinant-se. No ací i davant d'una televisió domèstica: pijor resulta en fòrums internacionals, quan l'única preocupació és que s'imponga el català. Lo demés, fòc de boges i fum de canyots, dissimulant els marrons d'anar per casa. Ve d'un sobrepuig noticiable, unes enquestes de molls, que responen segons quí les aprete i unes pors que al remat paralises. Lo de hui,tapa lo d'ahir. Aixina, qui més, no manco, estem «a vore-les vindre». Ni espenta, ni resolució: sense afany, sense allumenar un verdader camí que tente als més preparats i arriscats... això si, propaganda ful lo de l'habitage; mostrant-nos les invasions per la mar -mantes roges a manta. També el rebombori i la pols dels bombardejos. No cal fer presupost, no importa, tirarem per a on convinga. Nos direm pèl de foja, pero de llaurar en trellat, d'ajudar a qui s'esforça, de sospesar les necessitats de hui, per a que no siguen urgències de demà mal alfarrassades ¿¡Quí se n'està ocupant?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae el cártel del puerto de Valencia en una macrooperación con 80 detenidos
  2. 2 Confiesa la violación a una joven en una discoteca de Valencia
  3. 3 Un ciberataque ruso al Ayuntamiento de Valencia afecta al riego del Jardín del Turia
  4. 4

    Nuevo revés para la automoción valenciana: una empresa de Paterna despedirá a 190 empleados
  5. 5 «Tuve un ataque de ansiedad. Mi salud mental va a peor. No puedo con esto»
  6. 6

    Un mercado inmobiliario invisible en Valencia: las casas de porteros
  7. 7 Dejan a un mena más de 24 horas en una silla en Zapadores por falta de plazas
  8. 8 El último milagro de Cavadas: opera de la rodilla a un paciente con tejidos de su tobillo
  9. 9 El barrio de Valencia donde una de cada 5 viviendas se alquila en menos de 24 horas
  10. 10

    A tiros y con veneno contra los perros callejeros en Marruecos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias A vore-les vindre