A vore-les vindre
VICENT RAMON CALATAYUD
Martes, 23 de septiembre 2025, 00:15
Més que res a manca de criteri i no solament en general. Cosa que, molt més perillosa, es dona entre els governats i dirigents. Algus ... mediatisats per «l'ordeno y mando», que vira i revira, entre palmers, fregant les lleis a conveniència, s'escorren el «sí bwana» en la gran taula de sòus ministrals...¿ne fan falta tans? a benefici de ersonals situacions: hui blanc. ahir negre o demà fardachat. I els veus... i els escoltes, d'ací cap allà, engolint saliva, clamant fort per a espantar l'inseguritat,o reptant despentinant-se. No ací i davant d'una televisió domèstica: pijor resulta en fòrums internacionals, quan l'única preocupació és que s'imponga el català. Lo demés, fòc de boges i fum de canyots, dissimulant els marrons d'anar per casa. Ve d'un sobrepuig noticiable, unes enquestes de molls, que responen segons quí les aprete i unes pors que al remat paralises. Lo de hui,tapa lo d'ahir. Aixina, qui més, no manco, estem «a vore-les vindre». Ni espenta, ni resolució: sense afany, sense allumenar un verdader camí que tente als més preparats i arriscats... això si, propaganda ful lo de l'habitage; mostrant-nos les invasions per la mar -mantes roges a manta. També el rebombori i la pols dels bombardejos. No cal fer presupost, no importa, tirarem per a on convinga. Nos direm pèl de foja, pero de llaurar en trellat, d'ajudar a qui s'esforça, de sospesar les necessitats de hui, per a que no siguen urgències de demà mal alfarrassades ¿¡Quí se n'està ocupant?
Lo de Palestina... cortina.Lo d'Israel que no destorbe la fira dels mòbils seus... i dels millons de morts en Àfrica ¿qué? El General Fiscal nomenat comissions ¿»delgado» sòu? Lo de l'Europa amenaçada, charrada de bar i Putín es chupla els dits. Els chinos competitius, mostren canons al viu. I Trump cada volta més assertiu... Hem de tentar-nos en exigència social. Ser generosos, trobar el gra entre la palla, defenent moles del be. Nos aportarà criteri i autoritat per a rebujar en trellat.
