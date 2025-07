Nos porga, l'engolir tantes coses que no volem. I no com medicament, que lo que entra per boca servixca per a remeyar i millorar. ... Perque bo fora triar en la major llibertat, defendre i alcançar allò que per natural, volem.

En el cas del Govern, fon majoria de vots, els que a favor, en contra i abstenent-se, triàrem l'opció que guanyà Feijoo, pero unes retorçudes i pot ser injustes lleis, com es demostra, que beneficien condicions en alguns votats, nos dugueren a unes Corts sacsades, alcançant el poder qui no tragué la majoria del cens espanyol. Ara, darrere de les denúncies que van substanciant-se, per la corrupció galopant, aquell que predicà decència, se la va trinchant i al remat resulta ser lo contrari de lo que declama. No s'espasma, si les imàgens li retrauen «el digo» pel «Diego» que ell ara no fa bo. Veja's lo del pensament d'apartar-se a una vora... i anar-se'n a casa ¡mentira i guanye! No vol deixar el falcó i lo demés li importa un pimentó. L'hipocresia, dels que li soporten el femer i el critiquen, pero no volen perdre ració. Per als espanyols, patidors i paganos de la mala i personal gestió: maganches, en garrot i aigua fresca, quan apreta la calor. Per als palmers i agitadors, novelles mides i perilloses accions. ¿doctrina? la de Maduro que, segons remoregen, un sabater ya fa temps que és propulsor.

Bo. Sabem lo que no volem. Pero ¿quàn anirem a defendre, perque nos sobren raons? És la pressa qui nos mata i malbarata collites, quan encara són favó. En el cas dels valencians, quan de mal nos feu «la batalla» contra la Senyera, per símbol suplantador. Pero la gràcia tan nostra, guanyà la confrontació. I pel «derribo» d'accent catalí, per al nom gloriós, deformant la llengua viva, que és l'identificació ¿quants diners costà la pressa, escampant-ho a tot lo món, inclús gravant en obra o formó? La llengua viva és qui mana, no busquem falses raons. Que no vinguen des de fòra a dir-nos lo que no som.