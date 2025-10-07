Valéncia, com a Max, nos enamora
Martes, 7 de octubre 2025, 00:00
La ciutat és, com Roma, mare de tot el territori que s'escampa per les vegues front a la mar. Repta al sol. Este no ... té més remei que besar-la tan punt ix pel matinet. I la calfa donant-li vida, per a que fecunde les llavors que els hòmens li han sembrat. Mai preguntà d'on venien, acollint-los i prestant-los niu. I tots ells, agraïts, ajuden a fer-la gran. Hem suat per millorar-la i devem estar devanits de vore cóm a poc poc, quallant valors de convivència, alcancem recursos que nos permeten gojar-la.
Dona nom a la llengua i cultura, com a les terres sobre les que emergí, valenta, quan la romanisació es sobrepongué al món ibèric ya arraïlat. En les soques empeltà nova llacor. De la Dama al Guerrer, diràs que pren la força d'obrir-se i abraçar. No han parat de festejar-la. De modo més generós, uns que atres. Inclús quan l'intenció fora d'arramblar, diga's Cit o Jaume, caigueren rendits als seus encants. Els feu grans i deixaren el postrer alé vital ací. Res d'estrany que alguns fills se'n vanagloriaren de ser valencians. Duent el nom en boca, els Borja o Lluís Vives... enyorarant-la, perque en aquells temps el mediterràneu era l'ou del món i Valéncia el seu rovell.
Tot açò pensava, mentres el sol es ponia. Estant acaramullat sobre el tossalet vert bastit en el Parc de Capçalera. I recordava, ara que la ciutat acull a Max Aub, com Fill d'Adopció, la veu d'este gran escritor quan diu en ·Campo abierto· «Nos aplega l'olor sumergint la ciutat voluptuosament, en premeditació: presència i venjança de l'horta. Els hòmens desigen a les dònes, embolicades en l'olor de la flor del taronger. Alenen més fondo, sentint son cos i veent lo que mai veren. Cada arbre allarga son cos indefinidament, enllaçant la ciudad. Ya la cobrix. Ya la té i reté i revolca. Valéncia, coberta d'olor de nafa. Valéncia en la mà del taronger. Valéncia blanca i blaneta en pes del pit de llimeres. La taronja, entre la mandarina i la llima. Valéncia quallada, Valéncia fonda, Valéncia embeguda de l'aroma floral del taronger».
