Urbi et orbi

Al món sancer, a tot lo món... En Elig diuen «al món, entregue» per íntegre. Són fórmules en perfecta Llengua Valenciana, del títul de capçalera, ... transcrivint enguany el darrer abraç del nostre Sant Pare Francisco, ans de pujar-se'n al cel i que en Glòria estiga:És la benedicció, a la que no volgué faltar, considerant que tots tenim dret a rebre el benefici, alcançat per mediació de Jesucrist quan resucita. Fon el postrer regal que nos feu en vida. Díem Dissabte de Glòria, els temps passats al celebrar-la eixe dia, ben contents. Convocats per Lo Rat Penat, acaronant les tradicions dels llauradors, l'exuberància de l'horta entrava en els carros dels FAMOSOS fins arribar a la cèntrica Catedral: movien des del riu, al trenc revoltejant de les campanes del Micalet, fent resò de l'aleluya cantor baix les voltes de pedra. Els cors reblits d'emoció... i el primer carro que arribava guanyava el premi. En els poblats marítims, el toc de Glòria obria balcons i finestres, reballant i trencant vaixella d'obra, fent morir gloriosament el picher sense ansa, el plat desportellat la caçola en badall, gots solts i tot lo que puga esclafar-se en rebombori ...traques, masclets i solts coets. Rebolica dels majors fent-se chiquets. Perque Ell, despenjat de la Creu, havent porgat com home pels pecats de tots, nos fa el regal de l'alegria, resucitant. Eixa manera tradicional de saludar-nos i voler-nos en germania, el matí de Pasqua, mai com ara deuria ser ben aprofitada: l'urgència de pau ho reclama. Sempre trobarem tots els valors a un armistici, quallant-lo com dolça llavoreta en el cor dels beligerants, per l'eixemple de Francisco, apòstol de la pau. En el camí del respecte i guanyada com a frut de la generositat operativa, desterradora de morts i destrucció en tots els fronts, que al remat mai fan benefici a ningú. L'ara perdut Sant Papa, home curat en el dol dels humans, pero eixamorant-se en l'alegria i bon humor, segur que trobà l'influència de son colega Pere, per a deixar viva a tot lo món l'esperança.

