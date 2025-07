Torró i España valencians

Compartir

No sap u si convé preguntar. Clar que al torrò, hui internacionalisat per als postres nadalencs i escampant la gràcia dolça des de Xixona, ningú ... deu negar-li la valencianitat. Dins del Regne de Valéncia: valencià. I quan arriba a fer-se llinage, arraïlant familiarment en comarques nostres, porta en lletres sa marca. Un cas paregut el tenim en España, que ya en castellà trobem com llinage en Carcaixent, criat en el millor suc de les taronges, que també universalisem com úniques. Sortosament foren la font de divises, trencant el boicot, que permeteren a l'Estat poder accedir als bens i equips europeus, per a l'industrialisació... pero no de Valéncia, sí de Catalunya i les Vascongades.

Prestà el Capítul de la Catedral fondos Al Magnànim, per a que conquistara Nàpols i Sicília. El Consell de Valéncia, els aportà per a les accions de Baza, tancant en la presa de Granada la reconquista espanyola. I encara, sense penyora, a Lluís de Santangel -hui seria tesorer real- també posàrem els valencians, els primers morabatins per al viaje de Colón, fet que canvià el mon. El pas avant nostre fon l'eixemple a seguir. Per aquelles calendes, quan se rematava la construcció de la Llonja, deixàvem mostra en tan insigne casal, de que els agents del comerç lliure, albiràvem futur. I se pogué forjar una aventura sense comparança. Esta clar que mai hem renunciat a res, ni nos hem escaquejat de colaborar en qualsevol contribució. Mes que Alfòns V no tornà a Valéncia; els Reis Catòlics no permeteren pels ports valencians el comerç en Amèrica... Aixina, oferir noves glòries... no quadra en el castic que estem patint, per una finançació injusta i ara, que per a mantindre en el poder a qui ya ha reventat totes les costures, tingam que soportar un chantaig major: que entren a l'arca general en clau secreta i particular,..pero també que se nos silencie l'identitat. I que llinages valencians estiguen en el malifet. No.

