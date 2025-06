Temps de bacores

Comenta Compartir

Per ser sant Joan, dic. Toca felicitar als Joanos i ...Joanes -que no se nos posen de morros- perque més feministe que yo... n'hi ... haurà a manta, sí, segur, pero no els trobe en tanda, tan aïnes; vullc dir treballant en trellat per la causa i no fent demagògia, ni crucificant per a la galeria, per a povar vots de ressentides/tits, en lloc de donar la mà i compartir, aussant sempre a qui vaja injustament per baix.

Hui, de bacores en Alacant, ne despachen vagonades, perque junt a la coca en tonyina i els colpets reglamentaris, en totes les barraques foguereres, fan la despertà, matant el cuc i la gana. En estes frutes tenen el millor companage o els delitosos postres. Si les alcances clavillades, collides a la fresqueta, dutes entre pàmpols i arreglades en orde per a que no es chafen ¡mel!. I aixina, fent-se costum social i festiva, cosa que taula parada sempre aprofita, moltes terres de poca aigua per la zona, han trobat en el conreu i venda d'estes peces, la salvació. Són les primeres que quallen en les figueres, també dites figues flor. Hui un eixample de plantacions a conte, poden seguir en camps d'Albatera, Crevillent, Elig, etc. i no deixar-los erms. Recordem de chiquets, anar al forn i pegar cap «al vapor» allí tres figueres i fer el primer ensaig alimentici, chuplant-nos els dits. Ya en els setanta, veig al sogre, despertant als meus fills en Benimàmet, armat de canya filosa, per a empomar de l'enorme figuera les bacores que se disputava en els teulaïns i fer-nos regal matiner. En sentit figurat, pijorativament podem analisar la postura de qui està en la boca oberta, aguardant que li caiga la bacora, o motejar al massa confiat de la vida, dient-li «eixa/e, és un/a bacora». És época de gojar-les i ya poden trobar-se prou fàcilment: Pero com estem passant unes jornades de revolica, que pronostiquen calors i marejols estivals, si no passen a majors, convé que no confie en salvar-se dels malifets, qui pense que som bacores facilitàries.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión