Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este lunes entrega 105.000 euros para tres acertantes

No és prou

Vicent Ramón Calatayud

Vicent Ramón Calatayud

Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:50

Tenim el deure d'acréixer, divulgant i potenciant el nom que nos identifica VALÉNCIA /VALENCIA,substantiu en valencià i castellà, les dos llengües oficials i ... sentides. La marca és important, la nostra és potent des fa prou sigles; els derivats necessaris no deixen de rebaixar a tall d'adjectiu. Per això mantindre en el tractament el nom propi, és sempre ventajós: Valéncia, Regne de Valéncia... i be Comunitat de Valéncia, o perdem essència identitària, passant l'acció a calificació. I de lo malforjat de «país» no cal que avente la clara intencionalitat, per a no fer propaganda a la piràmide mentirosa. Sí. sí eixa que tant de mal ha fet, al poble pla i més als d'avenguda en Catalunya, mes que omplí bujaques pujolines, etc. i presta a fugats exilis d'or. La que enguerrant-los i més a tot lo món, pren Valéncia com a moneda de canvi i maquina el nostre borrat o colonisat.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 43 municipios las cancelan
  2. 2 Tensa vigilia en Aldaia: La Saleta se desborda de madrugada pero las compuertas cumplen su papel
  3. 3 Playas inundadas en Gandia, alcantarillado desbordado y corte de calles tras una tromba que ya supera los 200 litros
  4. 4 Una noche mirando al cielo: la lluvia deja inundaciones en Aldaia, La Torre o Manises y un conductor rescatado en Castellón
  5. 5 Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 43 municipios las cancelan
  6. 6 «Señor ministro, usted es imbécil»
  7. 7 La zona dana resiste: Manises, Aldaia y Pedralba, las localidades más afectadas por el momento
  8. 8 Aplazado: el Valencia-Oviedo se juega este martes a las 20 horas
  9. 9 Bonaire cierra al empeorar el temporal tras abrir con apenas 20 tiendas en marcha
  10. 10

    El doble drama de la familia Planells de Paiporta: hija asesinada en plena juventud, padre víctima de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias No és prou