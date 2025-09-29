No és prou
Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:50
Tenim el deure d'acréixer, divulgant i potenciant el nom que nos identifica VALÉNCIA /VALENCIA,substantiu en valencià i castellà, les dos llengües oficials i ... sentides. La marca és important, la nostra és potent des fa prou sigles; els derivats necessaris no deixen de rebaixar a tall d'adjectiu. Per això mantindre en el tractament el nom propi, és sempre ventajós: Valéncia, Regne de Valéncia... i be Comunitat de Valéncia, o perdem essència identitària, passant l'acció a calificació. I de lo malforjat de «país» no cal que avente la clara intencionalitat, per a no fer propaganda a la piràmide mentirosa. Sí. sí eixa que tant de mal ha fet, al poble pla i més als d'avenguda en Catalunya, mes que omplí bujaques pujolines, etc. i presta a fugats exilis d'or. La que enguerrant-los i més a tot lo món, pren Valéncia com a moneda de canvi i maquina el nostre borrat o colonisat.
La bona gent clama al cel, sabedora de cóm se nos anula des del Govern, davant d'Europa i gira el morro, comprovant que qui té l'òbligació de defendre-nos, sent ministra, simplement diu que dins del català està el valencià i a seguir cobrant. I atiant lo «d'Amazón», com diuen els subtitulats de la tele. En lloc de sentar-se en ell i tots demanar lo que se nos retarda: per la dana, la justa finançació, el deute per atendre sanitàriament a qui nos visita, l'agricultura...
Clau de volta de l'entelèquia orquestada, des de fa cent anys per la burguesia catalana, en vore cóm l'industrialisació els favorí, és la llengua. Lo que teòricament deuria unir-nos, devingué a somtre-nos idiomàticament. Es feu i s'eixampla una sembra de pancatalanisme llingüistic que hui, per miopia o partidisme, se va ensenyant en les escoles. Be està que hajam recuperat el nom de Valéncia tal qual sona i que diguen que se canviarà el nom d'un ent que devent ser identitari és sufragàneu. Pero hem de vore qué s'alvança, sent necessàri tallar idiomàticament, la dependència forana.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.