Per a no perdre les garrofes
Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:58
Quan veuen amenaçades les fonts econòmiques, certs ents que traïcionen son paper valencianisador, no dubten en acodir en Madrit al cosí, com si fora ·el ... jagant de zumosol· per a que els defenga, en una almoina. Diuen que seran 25.000 € del Congrés de Diputats, els que van a servir per a que la AVL transcriga al català el boe. Ad este pas no cal vara. En la foto d'EUROPA PRESS, alegria, entre l'acomodatícia Francina i la minsa Cantó. Rendides a a l'idioma foraster, fan palesa l'inutilitat d'un ent com el que patim, perque apenes servix de pesebre per als qui intenten passar-nos conill per rabosa. Inclús pretenent anar en contra del sentit comú; del parlar sense vitola, ni permís catalí; de la Llengua Valenciana, que dissimulen, rebaixen, des de sa política fundació o, pijor encara, utilisen, per a enganyar millor.
Clar que des de Moncloa, tot lo que servixca per a recuperar els vots independentistes, serà aprofitat: el trencament territorial i l'anexionisme valencià, fent cap a l'ensomi paisícola té carta blanca. Pero ací seguim fent-li el joc ad esta mala pesta que, ademés de fer recular a la verdadera llengua, és mostrari plagat de formulacions alienes, com mana l'Institut Català.
Hem de ser capaços de simplificar càrrecs i càrregues, lliurar-nos de falsos engraellats que necessiten garrofes oficials, per a despersonalisar-nos. Al poble pla se l'està marejant, pero si no aclarim el tall, ara, quan nos criden les urnes, com encara sabem lo que no volem, nos quedarem en casa. I hui poden estar en l'aire les més arriscades exspectatives. Mes que bramen els agitadors de tanda i escoles enverinades. Optem per la Ciència i la Pacència.
La llògica diu que si al remat hem de canviar i sumar-nos… no cal fer més gasto. Si oficialisem el dogma, no pergam temps. No intentem varejar la llana com el matalafer, desfent lo que tornem a fer. El certificat d'orige, depenent de política forana. NO.
