Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este lunes entrega 93.654,70 euros a un acertante en un municipio valenciano de 25.000 habitantes

Per a no perdre les garrofes

Vicent Ramón Calatayud

Vicent Ramón Calatayud

Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:58

Comenta

Quan veuen amenaçades les fonts econòmiques, certs ents que traïcionen son paper valencianisador, no dubten en acodir en Madrit al cosí, com si fora ·el ... jagant de zumosol· per a que els defenga, en una almoina. Diuen que seran 25.000 € del Congrés de Diputats, els que van a servir per a que la AVL transcriga al català el boe. Ad este pas no cal vara. En la foto d'EUROPA PRESS, alegria, entre l'acomodatícia Francina i la minsa Cantó. Rendides a a l'idioma foraster, fan palesa l'inutilitat d'un ent com el que patim, perque apenes servix de pesebre per als qui intenten passar-nos conill per rabosa.    Inclús pretenent anar en contra del sentit comú; del parlar sense vitola, ni permís catalí; de la Llengua Valenciana, que dissimulen, rebaixen, des de sa política fundació o, pijor encara, utilisen, per a enganyar millor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un accidente colapsa la A-3 en el regreso del puente de diciembre
  2. 2

    España gana medio millón de habitantes y tres municipios valencianos encabezan el crecimiento poblacional
  3. 3 Aemet anticipa el regreso de las lluvias esta semana a la Comunitat Valenciana
  4. 4 Conmoción tras el fallecimiento de Enzo Badenas: «No sé qué va a ser de nosotros sin esa sonrisa tuya»
  5. 5 La localidad de la Comunitat Valenciana en la que ha hecho más frío esta madrugada: -5,7 grados
  6. 6

    Mompó, el gran damnificado del entendimiento entre Llorca y Catalá
  7. 7

    El secreto de Suecia para unas pensiones a prueba de crisis: un modelo para España
  8. 8 David Bisbal sorprende al torrentino Jonas Arcos y le invita a cantar en pleno concierto en el Roig Arena
  9. 9 Borja Sémper reaparece en sus redes sociales tras su tratamiento contra el cáncer: «De momento todo va bien»
  10. 10

    Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Per a no perdre les garrofes