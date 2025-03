Comenta Compartir

¡Pare... pare¡ El so Quelo va damunt la burra i sort, no acabà de parar-la. No reparà el motiu de la crida. I ... seguia. ¡Pare...la berenaaa¡ La chiqueta, degué esforçar-se més cridant i l'home, al vore l'abatoll i la correguda, fon conscient de l'afecte filial, resolent la seua imprevisió, quan tan superb, no frenà.

Escric en 19, Sant Josep, senyalat recort al P. P. pare putatiu de Jesús. Els artesans agremiats de la fusta, ofici del Patriara, el triaren com a Patró. Ya vinc felicitant, des de les vespres perque ne són molts, als Joseps...Peps i Pepetes,Josefines i Finetes...cosins,nebots, amics i veïns. Tots fem goig en la seua alegria. El títul: Pare, sona be i agraïm el DIA. Recorda i activa el pes i grata responsabilitat que el voler filial premia i esmola, urgint-nos en l'ocupació de criar-los, millor en família numerosa: les naturals colzades no fan blaures, pero ensenyen a lliurar-se de les que la competència cega, els pegarà, si no venen plorats en companyia des de casa i tenen depurada la ració caprichosa. Els procurarem la guarda i la salut, l'acollida i sobretot l'educació en el respecte i l'esforç, guiant per l'eixemple el futur en llibertat. Tenen que volar en ales pròpies, que massa falcons assejaran sa evolució. Hui no podíem estar tots,fills i nets. I el dumenge anterior aprofitàrem uns, el solet per a fer paella marinera, entre taronger,llorer, romer i llimera. Els demés, en la reserva de caldo, farem arròs al forn, net: ans sellarem en la plancha bones gambes i quan coga 10 minuts al forn, van damunt, sobre el gra que està fent-se doraet.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión