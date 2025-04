Compartir

Per a créixer trobant l'excelència, la nostra gent per naturalea, solquem a gust territori de l'Art, la Lliteratura, la Música... perque nos ajuda ... a viure més dignament. Este és el quadro i, situant en ell, el goig que vixquérem dumenge dia 6 de mati:Trio de cambra, dins dels CONCERTS DE L'HORT, oferit per la Confraria de Sant Jeroni del Colege de l'Art Major de la Seda, en el jardí de l'històrica sèu, carrer de l'Hospital. Flautístico dirigit per Juana Guillem, aportà a Marina Pérez Burillo i Lucía Moreno Enguix, flautes i a Gastón Ruiz Oyarce, piano; tres músics jóvens, dels que en estos temps de revolució i rebaixa pereosa, destaquen valents, trobant en sa formació constant i entrega a la música, un encaix més gustós per a l'ànim. Són les virtuts que nos transmeteren a l'escoltar-los, interpretant pentagrames de JJ. Quanz, F. Kuhlau, Mendelssohn... caminant en ells les notes, alegrant-nos o retornant en sa melodiosa ronda. Tot dins d'una espectant mida, que el públic escoltà i premià en palmes d'aclamació. Afegim que el concert fon en benefici dels damnificats per la dana. Res més natural: cadaú oferix lo que té i l'art fa premi sumant-se ad atres valors. Clar que el dia, l'orage i el lloc nos acabaren de fer feliços, en complicitat absoluta, quan la generositat prima. Pogueren conseguir-ho els Honorables Pepa Esteve Subirà, Clavària Major i Eduardo Puertes, President. Ells saben aprofitar sinergies en la Banda Primitiva de Llíria i la ESMART, viver de futurs artistes i d'ells esperem escórrer bon suc.

El Colege de l'Art Major de la Seda, casa gremial dels afamats velluters valencians des del 1474, gràcies al correcte mecenage, oportuna intervenció i organisació museística, ha recuperat el lloc social que li pertoca. Alguns encara recordem, dels anys 60 quan en l'entrepís hi havia, com a llogater, un taller de gorres: Vda. de Rodríguez Sedano. Lo mal fon la roïna perillosa i l'apuntalada sobrevivència. Ara és una joya que lluir i un niuc de fer cultura, tornant al seu esplet. AVANT.

