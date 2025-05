Compartir

Erro meu impedí arribar a la redacció un obituori del finat. Pero dumenge ixqué ací el que R.V. ben be, redactà. Gràcies. Un atre ... inconvenient me destorbà la presència al tanatori. Ara, al meu pesar ya no és notícia, lo que me trencà la digestió dissabte i furtà la becaeta. Mes, volguera afegir que perdem un valencià de peçà. Industrial valent, qui mai s'acovardà davant d'una obra difícil, ni li mancà la sensibilitat per a advertir els perills que patix la llengua valenciana, sent l'eix identitari. Quan els que devien defendre-nos front a l'anexionisme, encara nos afonaven en ostracisme social, a porgar calvari econòmic. En ell, que en Glòria deu estar per sa bondat, tinguérem la Secció de Llengua de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, alé i mijos per a no desmayar. Entremans barallàvem vocables, accepcions... bastint l'edicció d'obres bàsiques: el Diccionari General de la Llengua Valenciana, pogué editar-se en paper i hui és peça de consulta visitada per millons de usuaris de l'idioma valencià. També la Nova Gramàtica i el traductor, en internet estan al dia. President que fon del Patronat de la RACV, quan nos negavem el pa i la sal i apenes se podia pagar la llum, mai nos tancà porta. Refermava els criteris que alguns sempre hem alimentat: treballem que ya trobarem els mijos per a surar. I aixina fon, la ciència pot beneficiar-se d'aquells esforços, la valencianitat té els referents idiomàtics que precisa, el parlant veu acaronada sa paraula viva i l'estudiant troba una opinió diferent al ·pensament únic· que pretén anular-nos, primer per la llengua, en acabant per lo que no sapiam defendre en trellat i generositat, com ell. Segur que en el cel de tota Misericòrdia, podrà trobar-se a Voro López, una atra peça clau valencianista que faltà ha poc. Que el seu eixemple desperte la grandea i estimule la generositat de qui té mijos, l'entusiasme de qui treballe... Elevem oració per la seua ànima i aconhortem a la família per la pèrdua.

