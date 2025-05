L'alvanç sobre la mentira

Comenta Compartir

Potser els vaja be, navegant sobre orígens incerts que entufen, per a detentar poder o influència en el Govern. Quan en la EU pressionen, manipulen ... qualsevol clavill d'opinió, poder... pretenent ser lo que mai han segut. Imponen una llengua artificiosa, enfilada sobre clàssics amprats, amagant certees... mes que al remat la seua aspiració aboca a un futur de campanar fals. Me repetixc en la queixa des dels setanta i seguixc denunciant el modo sigilós, la suplantació... i les galtades cada dia més desvergonyides. Ara, mostrant els colomellos en pancartes fent propaganda de lo que els valencians rebugem i pijor encara, alcançant a través d'una RTVE infiltrada d'antiespanyols, un sometiment ací al .2Cat. No els és prou embotir-nos catalino, en l'encantada oficialisació del valencià estatutari, baix norma sufragànea de l'Institut forà, per un ent de nom equívoc, ací blindat pels polítics i que ara treballa en el borrat de l'identitat valenciana, canviant nom i substància de Llengua Valenciana. Hagué de ser la gosadia dels 70 ·sense blau ... sense blau· lo que obrí els ulls al poble que no sap massa, pero té sentiment de pertinença. l nos recuperà LA SENYERA. És ara el rebuig de lo que s'impon en les escoles, com a valencià, cada dia més llunt de la llengua viva, lo que crea sensació de «cumplimiento» cumplint i mentint, lo que acabe rebentant. El tema ya s'estudia en ambients internacionals, que mostren sorpresa front a les mentires i suplantacions valencianes. A l'hora de cartes descobertes, a pesar de l'anestèsia, sabrem els valencians de qué parlem i no en idioma foraster. Ya comencem a mostrar més llibres en la solvència d'una Real Acadèmia de Cultura Valenciana, docència de Lo Rat Penat, pràxis i seguiment de l'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana, junt a les entitas valencianistes. Això convida a persistir. Mes que la veritat tarde en surar, dic: gràcies bon Deu, cada dia me faig amo de lo que és meu. I l'impossible conversació: femorum in caixorum.

