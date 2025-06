García Ferrada. Valencià

Gavina blava i uns atres contes» fon obra impresa de Josep Lluís García Ferrada, escrita en Llengua Valenciana i editada per Del Cénia al Segura. ... Des d'aquella imprescindible Promoció de Cultura Valenciana, que pel decembre de 1992 Xavier Casp nos oferí, quan encara bevíem de la seua enorme riquea editora. Dotà el llibre la ya creada Associació d'Escritors en Llengua Valenciana, com a guardó de qui encetava guanyant el PREMI ESCRITOR DE l'ANY, que des d'aquell temps s'otorga, més que res per a estímul d'escritors que prometen i molts alcancen, sense necessitar closses foranes.

Com el dia 1 dels que corren -més i any- l'escritor i polifacètic creatiu, complí 90 anys, alguns pensàrem en traure-lo a ballar. Egoistes,si ademés de sacsar-lo, ventejàvem els bons moments que en sa companyia física o llectora, passàrem. Aixina el Sopar de Gala, en el que estagué tot el valencianisme, cosa que testimonia un video que nos regalà. Posava en marcha sa trayectòria de futur lliterari que quallà en molts premis, un grapat de llibres en bon valencià... com ha deixat dit el President de Lo Rat Penat, i el tornava a primera plana, des de que el seu reconeiximent com fotógraf i amic de Premi Nobel, no li impedí fer música i agitació social valencianista.

Està en eixa trona d'anys que diu 90, com si posara caducitat de mercar o descatalogació, a qui ad ella arriba. Potser fallat d'energies sí, pero dotat de melsa, intuïció i trellat, manté viva sa vena, alimenta son esperit... aguardant un millor temps per a la raó de la valencianitat. Llàstima: Quan tot pareix que està en google, si demanes «Gavina Blava i uns atres contes» gens te trobes que ATRES ben nostre dit i escrit, el passen a ALTRES CONTES. Una mostra més del perqué hem de seguir, per damunt d'anys i circumstàncies, treballant pel demà, sense deixar un hui que parega impossible o amenace, per poca vergonya o covardia. Gràcies i avant García Ferrada.