A fosques
VICENT RAMON CALATAYUD
Lunes, 15 de septiembre 2025, 23:41
Acaba u, per valencià, tenint la ben agra sensació del cóm. Nos intentent fer una anulació, per usurpació, substitució, negació, destrucció... i majorment pel silenci, ... tal com si nos deixaren a fosques, del ser i saber-se valencià. Al ministre Albares, amagant la realitat i oficialitat de la llengua valenciana, no se li escapà, ni per a medecina, nom, ni tans sols adjectiu o verp, de Valéncia, per a menysprear-nos. Insistint repetidament i aferrant-se al contrafur que nos deixa a fosques, d'unes atres llengües veïnes «a las que no vamos a renunciar nunca». El pacte de silenci que sobre Valéncia i lo valencià se demostra clar des de Bofarull, quallà en el pamflet que li pagaren al «fulano de Sueca» refregant-nos sa mala consciència en «El pais valenciano», amagant el títul històric i rebaixant com adjectiu, el substantiu:VALENCIA. Sòrt que Almela i Vives nos regalà una de ses millors obres: EL REINO de VALENCIA, que documenta i aporta vera història. Allò de «Nosaltres els valencians» amprà la reaccionària doctrina de trencar, perque és més fàcil derrocar que construir, per a una joventut noble i rebel, a la que s'empelta. S'oblida que forjàrem, finançant al Magnànim, un modernisme europeu; férem realitat en Lluís de Santàngel la gesta d'Amèrica... Hui unes corrents de totalitarisme, troben en l'enfosquit de l'història un antieuropeisme, antiespanyolisme, antivalencianisme... trencador que obliga a obrir finestres, perque desconjuntant-nos com a poble, nos arroïnen també en la finançació. Sanchis, «el mestre indiscutible» quan feu una descripció per a círculs de ciència idiomàtica, sobre la Bíblia de Bonifaci Ferrer, llevà del text «de lengua latina en la nostra valenciana» sèt paraules que precisament li donen carta de naturalea. La sembra secreta de Bofarull manant canviar o silenciar allà a on aparega valencià, no para. Ni el maldecap en les escoles, perque se li fa cas. Ni en la corresponsabilitat econòmica, deixant-nos a fosques.
