Esplet dels Escritors
VICENT RAMON CALATAYUD
Lunes, 17 de noviembre 2025, 23:28
Han passat anys quan, des del sí de Lo Rat Penat, creàrem l'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana -AELLVA- Cada any (al marge els ... que per obligació oficial suspenérem) venim celebrant unes JORNADES d'estudi, com el millor espai, en tres dies: Trobar-nos i debatre. Conseguint els ponents i comunicadors més especialisats; temes de cultura en general: art, arquitectura, escultura i música; medicina,farmàcia, història; l'ambient i l'Albufera, costumisme i agricultura, comerç i... clar, lliteratura, tocant els clàssics i els actuals, romanística o lexicologia, les normes o el vocabulari. En assunt que d'entrada sonà destemplat «L'eròtica valenciana», han tengut enguany, en l'Ateneo Mercantil de Valéncia, bon èxit d'assistència i ser la millor eixida, les convocades: un tombo de curiositats que han fet història, presentats per investigadors, bibliòfils, ilustrats de les costums, el cine o les falles. Quan la censura actuava o se tancava «La traca» quan «El virgo de Viçanteta» eixia de la ploma d'un juge que se firmava Bernat i Baldoví, pero era ben sériament reputat, mes que l'humor ajuda a l'amor i l'inteligència li presta calor.
Bo. El material d'estes jornades, com de les anteriors, recopilat fan llibre. I les pròpies publicacions són motiu de presentació i d'obsequi en el Sopar dels Escritors. A on se presenten bona part dels títuls que l'Associació edita. Enguany ne són 5. I l'event tindrà lloc el divendres 21. Com siga que la primera de les dites velades, any 91, se celebrà en la sèu del Colege d'Agents Comercials i que històricament des d' Enric Duràn i Tortajada, prou escritors valencians hem guanyat el pa en el comerç, Max Aub, Xavir Casp... en distintes ocasions nos trobem amparats. Aixina, agraits, enguany que celebra el Colege d'Agents Comercial el Centenari, la AELLVA els entregarà el títul com SOCI D'HONOR, distinció que només té un precedent mereixcut, en N'Ampar Cabanes.
