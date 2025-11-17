Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La Primitiva reparte más de 113.086 euros entre dos jugadores, uno de ellso en un municipio de 30.000 vecinos

Esplet dels Escritors

VICENT RAMON CALATAYUD

Lunes, 17 de noviembre 2025, 23:28

Han passat anys quan, des del sí de Lo Rat Penat, creàrem l'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana -AELLVA- Cada any (al marge els ... que per obligació oficial suspenérem) venim celebrant unes JORNADES d'estudi, com el millor espai, en tres dies: Trobar-nos i debatre. Conseguint els ponents i comunicadors més especialisats; temes de cultura en general: art, arquitectura, escultura i música; medicina,farmàcia, història; l'ambient i l'Albufera, costumisme i agricultura, comerç i... clar, lliteratura, tocant els clàssics i els actuals, romanística o lexicologia, les normes o el vocabulari. En assunt que d'entrada sonà destemplat «L'eròtica valenciana», han tengut enguany, en l'Ateneo Mercantil de Valéncia, bon èxit d'assistència i ser la millor eixida, les convocades: un tombo de curiositats que han fet història, presentats per investigadors, bibliòfils, ilustrats de les costums, el cine o les falles. Quan la censura actuava o se tancava «La traca» quan «El virgo de Viçanteta» eixia de la ploma d'un juge que se firmava Bernat i Baldoví, pero era ben sériament reputat, mes que l'humor ajuda a l'amor i l'inteligència li presta calor.

