Esperanto

VICENT RAMON CALATAYUD

Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:40

Si volem saber sobre este idioma, lo millor serà que anem a google. Ací podríem dir que l'invent del Prf. LudwiK Zamenhof, és llengua ... europea híbrida que pren de l'anglés, l'alemà i també de les llengües romàniques. Fa funció auxiliar ben interessant, per son fàcil aprenentage i fonamental esperit d'intercomunicació. Gens estrany fon que en els anys vint del sigle passat, en el constituït Colege dels Agents Comercials, se li donara cabuda. Res millor per a entendre-nos en tot lo món: una llengua agermanadora. Sé de colegiats ilustres com Enric Durán i Tortajada, Lluís Pérez Requena i uns atres, que foren difussors de la causa, animadors de l'ensenyança i promotors de que en Valéncia se celebrara el XIII Congrés Internacional. El meu mestre professional Don Luís, me contava cóm, en l'event tingué l'encàrrec de recebir als delegats francesos i resultà que era l'alcalde de París i la seua senyora, els que baixaren del tren sense protocol. Gràcies a l'esperanto i al valencià, s'entengueren tan rebé, que fòra dels actes oficials acceptaren ser convidats una paella. Anaren a la Pepica. Amador cap de sala,era de Benimàmet, amic i parent del tio Raboseta, sogre de Pérez Requena i família dels Balaguer cuiners, nos atenia com en casa les visites de compromis. Vore guisar i tastar el nostre plat rei, mereixqué recursos, admiratius més enllà de l'esperanto. Pels anys 50 «la Cooperativa de Casas Baratas» dels Agents Comercials edificà FERCA, obrí carrer al final de la Gravia, res d'extranyar té que dels contactes internacionals esperantistes, vinguera el dedicar-li el nom al Dr.Zamenhof.

