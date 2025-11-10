Esperanto
VICENT RAMON CALATAYUD
Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:40
Si volem saber sobre este idioma, lo millor serà que anem a google. Ací podríem dir que l'invent del Prf. LudwiK Zamenhof, és llengua ... europea híbrida que pren de l'anglés, l'alemà i també de les llengües romàniques. Fa funció auxiliar ben interessant, per son fàcil aprenentage i fonamental esperit d'intercomunicació. Gens estrany fon que en els anys vint del sigle passat, en el constituït Colege dels Agents Comercials, se li donara cabuda. Res millor per a entendre-nos en tot lo món: una llengua agermanadora. Sé de colegiats ilustres com Enric Durán i Tortajada, Lluís Pérez Requena i uns atres, que foren difussors de la causa, animadors de l'ensenyança i promotors de que en Valéncia se celebrara el XIII Congrés Internacional. El meu mestre professional Don Luís, me contava cóm, en l'event tingué l'encàrrec de recebir als delegats francesos i resultà que era l'alcalde de París i la seua senyora, els que baixaren del tren sense protocol. Gràcies a l'esperanto i al valencià, s'entengueren tan rebé, que fòra dels actes oficials acceptaren ser convidats una paella. Anaren a la Pepica. Amador cap de sala,era de Benimàmet, amic i parent del tio Raboseta, sogre de Pérez Requena i família dels Balaguer cuiners, nos atenia com en casa les visites de compromis. Vore guisar i tastar el nostre plat rei, mereixqué recursos, admiratius més enllà de l'esperanto. Pels anys 50 «la Cooperativa de Casas Baratas» dels Agents Comercials edificà FERCA, obrí carrer al final de la Gravia, res d'extranyar té que dels contactes internacionals esperantistes, vinguera el dedicar-li el nom al Dr.Zamenhof.
Si lo del esperanto no prosperà fon per les pressions dels russos i els americans, imponent la llengua pròpia. Ara lo d'Ucrània costa vides i la llengua i aculturació és l'excusa. La solució per a entendre's és voler-se entendre, en lo món i en Valéncia. Pero això estem ESPERANT-ho, i l'Esperancà és el 18 de decembre.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión