El catalino, no mut

Cantaré... perque ·gràcies a Deu me faig amo de lo que és meu· La raó dels parlants, l'identificació sense dubtes, el sentiment històric i ... el cientifisme idiomàtic - no el rebujable, quan mana accentuar al contrari de lo que pronunciem- nos torna l'identitat: Valéncia en valencià, Valencia en castellà.

Gogem normal alegria popular. Mes, qui tantes voltes degué defendre drets i prerrogatives valencianes pel càrrec, estagué mut, ara demostra fidelitat de naixença catalina. Lo recuperat ho tacha com «ignorància, negacionisme, pèrdua de temps i imposició ideològica», revestint en espill tota la maniobra que ell dugué a mal port; ignorant la naturalea, negant-li al poble son nom. No pergué el temps: fon immediat. La gracieta... Deu sabrà qué nos costà. Haurem de netejar ara lo empestat. ¿Es dugué a cap sense imposició ideològica: que lo valencià desapareguera i es tornara català? Ell s'eixampla, derribant en les seues paraules, tot lo que es passaren per baix cama, com a doctrina i esperit general: la Constitució i L'Estatut, proclamats i editats en Idioma Valencià, no rebordonit ni sufragàneu del català. Mentres ara Sánchez pretén que s'obligue en Europa i allí responen que també existix el Valencià com a llengua cooficial i que Puigdemon... pot reventar.

Li respondrem en ses paraules i entre els seus clars afanys i que no presumixca de lo que vol soterrat. I els que tenen compromís d'amprat, els que atacaren el blau i ara l'engulen estrelat, per alló de l'antitot, ells són els antivalencians.

I lo de l'orgull... en les Valéncies del món, qué millor que tinguen nom, en perfecta Llengua Valenciana, no de manera mal escrita. La llengua que en perill, recupera identitat, la primera que en Espanya s'imprentà, la que mai el poble abandonà. I guanyà la cooficialitat en La Real Acadèmia de Cultura Valenciana: diccionaris, gramàtica, flexió verbal. traductor i tot un corpus, mai millor justificat, pels escritors continuat.