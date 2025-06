Castelló/ Castellón

Comenta Compartir

Tinc volença a Castelló. Cert és que allí me trobe com en una atra habitació de ma casa. Recebit i acaronat en família... ¡agermanat i ... avant ! Fon el cas el passat dimecres 27. La Real Acadèmia de Cultura Valenciana feu visita corporativa a la capital de La Plana. Indisposició impedí la presència del Decà Dr. Romero Villafranca qui delegà en el Dr. Manglano, Decà Honorari. Convidats pels tres Acadèmics de Número de la província: Drs. Leopoldo Peñarroja, Mª Dolors Miralles i Carmeta Boldó. Pedres fortes de hui, cantoneres del millor demà cultural. Prevista audiència en l'Alcaldesa, Na Begoña Carrasco qui, obligada per causa major, fon substituïda per concejals. Oficialment intercanviàrem a rant del motiu: lligar afectes a lo ample del Regne.

Rebuts en el Cassino Antic, fórem aclamats per un públic divers: Acadèmics corresponents, professionals i ents com la Cardona Vives, El Colectiu Valldaura... personages de La Vall, Burriana, Segorbe, Villarreal... i jóvens estudiants, interessats per l'anunciada conferència del Dr. Peñarroja sobre la Toponímia. Saló ben ple, recordà velades valencianistes en vida del gran mestre Mossén José Mª Guinot. I evocar les que degueren viure Cardona Vives, Nebot i Pérez, Josep Pasqual Tirado, Gaetà Huguet... quan convidaven a Lo Rat Penat i sembraven germanor, no dependència forana. Ells ajudaren a mantindre tradicions úniques: Els Pelegrins de les Useres, La Santantonà, La Romeria de les Canyes, El Pregó, El Sexeni... tot lo que nos comforma i brostra frescs d'arraïl. El llibre que se presentà, ensaja la millor documentació. Difícil de rebatre pels aprioristes, interessats i subjectes del nomenclàtor catalino. Per a desgràcia colectiva, encara campen eixemples perversos, excloent el castellà i també el valencià. Valéncia, Alcoy, Foyos, Alboraya... ara deformats, per qui deuria protestar en Madrit o en Europa, quan s'ignora el Valencià i callen; seguint cobrant.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión