«Casas baratas»
Lunes, 20 de octubre 2025, 23:51
La preocupació social sempre pilar important del Colege d'Agents Comercials, ve ajudant a resoldre en l'història la necessitat d'habitage digne. En 1930 ... creà la Cooperativa de casas baratas para agentes comerciales, empleados, familiares y afectivos. No a soles albergant als colegiats, sí que també, eixamplant en círcul la ventaja alcançada per la seua acció, convertint els enclaus a on bastir grups eixemplars de cases, en nous ambients urbans, reordenant Valéncia. Maduren l'idea del colegiat Enrique Crespo «construir un grup de cases pròpies, en l'ajuda de l'estat». Formen una comissió, aproven estatuts el 17 de novembre de 1932 i ya són 208 els colegiats que demanen ajuntar-se. Se n'assessoren be, conseguixen tancar la compra d'un solar, junt als corralots de la plaça de bous, fent frontera a la novella Gran Via de les Germanies, obrint els carrer de Castelló i General Sanmartín, el 31 de giner 1933. Són 5.870 m2 a raó de 20.75 pessetes el pam 2.584.450 . i se pagaren ans dels 20 anys.
Ahí estan donat eixemple d'haver costat «barates» un total de 255 cases. Este grup s'acabà ya en guerra, alvançat de l'idea en Espanya, fon la Cooperativa lletra A. La seguixen fins a la L. Majorment són edificis singulars que gestionaven els baixos pròpis per a costejar els gastos comunitaris. Dels més espectaculars el de FERCA: lletra D. una mançana de 10.517 m2, en 21 patis 320 vivendes; garaig interior immens, cobert d'una terraça per a recrear-se o fer cine; gojà d'aigua potable del propi pou i piscina reglamentària; tot creà un ambient social que vitalisà la convivència. El d'Iturbi, lletra J, en comoditats i eixamples compartits. O el Residencial Mestre Rodrigo, lletra L, redimint un antic femer, en 5.000 m2 ajardinats. Hui són motiu d'estudi físic i social. Allò de «barates» equivalgué a la millora en el preu que sempre alcançà, el pes cooperatiu de la gestió. Benefici social per a Valéncia, fruta que els Agents Comercials Colegiats cultivem.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión