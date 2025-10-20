Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

«Casas baratas»

Vicent Ramón Calatayud

Vicent Ramón Calatayud

Lunes, 20 de octubre 2025, 23:51

La preocupació social sempre pilar important del Colege d'Agents Comercials, ve ajudant a resoldre en l'història la necessitat d'habitage digne. En 1930 ... creà la Cooperativa de casas baratas para agentes comerciales, empleados, familiares y afectivos. No a soles albergant als colegiats, sí que també, eixamplant en círcul la ventaja alcançada per la seua acció, convertint els enclaus a on bastir grups eixemplars de cases, en nous ambients urbans, reordenant Valéncia. Maduren l'idea del colegiat Enrique Crespo «construir un grup de cases pròpies, en l'ajuda de l'estat». Formen una comissió, aproven estatuts el 17 de novembre de 1932 i ya són 208 els colegiats que demanen ajuntar-se. Se n'assessoren be, conseguixen tancar la compra d'un solar, junt als corralots de la plaça de bous, fent frontera a la novella Gran Via de les Germanies, obrint els carrer de Castelló i General Sanmartín, el 31 de giner 1933. Són 5.870 m2 a raó de 20.75 pessetes el pam 2.584.450 . i se pagaren ans dels 20 anys.

