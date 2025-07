Lo que no cal... ni fa falta

Si no la destorbes, la gent troba manera de fer-se entendre, quan ho necessita. Nos dol el mal que per a la llengua valenciana ... representà, el Decret del Buen Retiro, fa 300 anys. La realitat de hui aporta una educació en castellà i afig un bilinguïsme, que sempre enriquix la formació. Des de la voluntant de comprendre, perque s'entén millor qui vol entendre's, que qui simplement parla la mateixa llengua, sense cap de voluntat , més allà del ¡¡bon dia i au!! La pèrdua d'oficialitat i ensenyança, l'evangelisació... i les obligades ordenaces, foren colp d'astral en la florida producció lliterària de valencià. El goig que per al renaiximent alcançaren els sigles XIII, XIV i XV en Europa, per la nostra aportació clàssica.

Des des de fa cent anys una «germanor» que pronte mostrà afanys suplantadors, mes que fins als xixanta no presentà batalla definitiva, per a borrar-nos, des de l'uniformisme idiomàtic primer, ara mostrant el colomello d'una aspiració territorial a conveniència: sí, per a crèixer com massa crítica, ells; no per a repartir guanyances en les millores particulars de finançament o en estructures. Que lo del 32, segons Sanchis, fon la base catalina, guilopament dita de Castelló, sempre debilitant o borrant les traces de valencianitat, si no són necessàries d'eixida, pero abocant-nos als interessos i llustre catalí. I des d'allò el poble va reaccionant, defenent l'identitat que se discutí en la Senyera, mantenint i millorant la llengua viva i sa denominació pròpia: IDIOMA VALENCIÀ. Tot un entramat educatiu, les conveniències polítiques i la facilitària acomodació en les escoles, nos duen al destarifo: que diguen defendre el valencià, per a suplantar-lo pel català. Hem d'anar llevant els inventats AMB, QUELCOM. TOT I Què. AQUEST, ENDAVANT, VALèNCIA, etc. Recuperem la llengua viva. També defenent-la a l'hora del seu reconeiximent en Les Corts i en EU.No veig a la retafila mafiosament orquestà, protestant per l'absència del Valencià estatutari. Sí, per perdre mamella.