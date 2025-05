Compartir

Anàrem el dimarts passat. Els Majors dels Agents Comercials, en les eixides culturals i recreatives que fem, per totes les terres valencianes, intentem ara, retrobar ... tantes joyes que només guarden llustre per als que saben trobar-les; o acostant en la Real Acadèmia... la Cultura Valenciana, allí a on viajàrem professionalment, oferint productes dels representats. Pensem d'esta ciutat eixemple de creiximent, que sabé afonar en sa tradició de grans mariners, obrint-se al món; també ajudà l'acollida franca que fa el llaurador valencià, quan sembra i aspira al cel. Té conjunció d'orage i paisage i lo mateix que s'escampa en horizontal, creix en l'excelència i tiba als núvols. La nostra missió fon la deixar gravat un video televisiu per mig de la 8 LA MARINA, en versos d'homenage a N'Anfós Ramon a rant del centenari d'este poeta. Premi Nacional de Lliteratura en Llengua Valenciana. Igual que hem dut per distints llocs i municipis valencians, els que som de la AELLVA. Ara en la TV resonaran per tot l'àmbit de la comarca, fent honor als vells esforçats que no perden la llengua.

També poguérem comprovar, quan visitàrem els Jardins de la Marquesa de Peñacerrada en Muchamel, que les oliveres de pau estaven ben «grumaes» Diem aixina: grum, a l'image de floriues blanquetes que demà sera olives. I dels jardins com a joya amagada, que en este municipi guarden, de quan en el sigles passats pertanyia al terme de la ciutat d'Alacant: Ya declarat poble independent, se creà ademés lo que se digué Poble Nou. Prestava frontera al migdia, un imponent palau té a l'esquerra porta a lo que són estos jardins d'inspiració francesa, al remat dels XVIII. Encara guarden la millor ambientació d'arbres i jocs d'aigua. Tota una gràcia del cóm se conjuguen peces en altura, color de fulla i mensage. Dinar ben be, front a la millor mar i passejar pels miradors de Polop, també és bon mensage. Retruquem des del nostre Colege.

