75 anys de Valencià

Divendres 26 alenava fort la valencianitat. Clausura dels Cursos de llengua valenciana de Lo Rat Penat, als 75 anys de la seua creació; mereix celebració ... gloriosa i així fon. En el Consistori de Presidència l'electa Regina dels Jocs Florals, Maria García Vallcanera, el President Ratpenatiste Josep Vt. Navarro Raga, el Director dels Cursos Òscar Rueda i la personalitat encarregada del parlament de claususa: Pau Giner Bayarri nos feu sabedors, en lliçó, ensaig i glossa històrica de 75 anys cursats; en bona dicció i millor documentació. Fites i personalitats anaren donant-li costella a lo que ha segut eixemple de resistència i recuperació idiomàtica pròpia, en la qual el sentiment de personalitat valenciana, formació científica convenient i desenroll docent, cada dia en més mijos, se n'abracen a la llengua viva i nos auguren un futur brillant. Un centenar els diplomes lliurats: unes atres tantes les alegries que entre palmes festives, veren acaronat l'esforç dut a bon terme. També satisfet el claustre de professors que veuen aixina pagades les hores que dediquen ad este magisteri altruiste, sense ell se desmorrellaria l'identitat valenciana. Mes que encara nos quede per endressar la recuperació oficial dels títuls i la plena ensenyança en les escoles, des de que fa 45 anys que conseguírem lliurar-nos del jou forà impost i que se patix a discomformitat popular d'un poble que pot ignorar massa coses, pero que sap ben be lo que no vol i li fan engolir d'amagat. En estos 75 anys, hi ha moments de perill i supost capciosos que se venen com falsa moneda. Pero la veritat surà i lo que és nostre no podem deixar que uns atres ho administren a sa major honor.

Ara dol la pèrdua en Alacant, com de parla valenciana. Encara sabent que la reclamen majorment els compromesos en interés suplantador de la valenciania. La postura valenta degué ser mantindre el valencià i netejar-lo per a que torne al parlant com llengua d'entendre-nos i nostra.

