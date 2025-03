Compartir

Allò del clau, que perdent-se deixà caure la ferraura, encoixà al cavall, reballà al cavaller, feu perdre la batalla i arroinà un regne, ajuda ... a entendre l'ìmportància d'un accent, que evidència la naturalea d'una paraula, precisament definidora en este cas de la llengua en la que s'escriu. ¿Qué ve a ser que tot un regne milenari, haja de perdre el nom en sa pròpia llengua? L'evolució escrita que per l'accent s'ajusta a la veu, mana sobre qualsevol convencionalisme. Pero la política al servici d'un ensomi, enfeltrint-se en les escoles, per a fer-nos sufragàneus, en l'excusa idiomàtica, trobà en el pacte del Botànic ocasió de perles per a canviar-nos el nom, ajustant-lo al català i forçant-nos a la pronunciació forastera. Mostra una mentira: que ací charrem catalino. L'accent cobra tota l'importància. S'afanyaren els anteriors regidors en impondre un rebatejat VALèNCIA en accent forà, oficialisant-lo inclús per als escrits en castellà. Com lladre que té pressa, conseguiren apretar-nos esta dolla anuladora. En les passades eleccions se manifestà el desig majoritari de recuperació idiomàtica; devia mampendre's la revalencianisació: ValÉncia que és tornar-li a la ciutat i regne el nom. Pero han passat dos anys i tots els escrits seguixen en el nom acatalanat.Una cosa com l'accent que deu ser clau de pronunciació i emblema visible Valéncia, ya tenia que estar corregit. Més val que en lloc de documentar la recuperació, anem a vore i anular lo que els atres malbarataren en 24 hores, empastre que tants diners nos ha costat.

Hi ha marejol. No s'acomforma el gos si veu que van a llevar-li l'òs i mostra ràbia. En covardia pinta insults i denúncia la classe de cultura que professa i la preferència catalina que l'anima. També des d'allà no falten sabuts i vers juetons que se pregunten qué pinta una AVL si ya està el IEC que dictamina. Per a l'internacionalisació de la llengua ho tenen arreglat i l'estalvi podria ser spectacular. I uns atres que es queixen, de que els valencians normals volem matar ·als seus Joanot o Ausias March·, presumint, com si d'ells foren, pero no els han llegit.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión