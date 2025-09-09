Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

¿A on estan?

Vicent Ramón Calatayud

Vicent Ramón Calatayud

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:04

És la pregunta que alguns nos fem. Resumint i sospesant tot lo que distintes veus crítiques ya han anat exponent, a rant de les autoritàries ... sentències del Ministre Albares, aventades a Carlos Alsina, negant-nos als valencians i en contra de la llei, els drets de propietat idiomàtica, en Europa. Perque no hem vist que pien, els sedicents de 'valencianitat' que protestaven 'en unión, defendiendo...' ¿qué? Pero sí anant contra l'accent identitari, que és rigor, per a dir i escriure Valéncia, com nom propi. I no vegem que li retruquen al ministre, que ademés d'ignorant és sediciosament servidor dels interessos pancatalans, entre els quals figura la desmembració d'Espanya i l'anexió de Valéncia, pero que ara en els seus vots mantenen un govern a la contra de la majoria dels votants i saltant-se tot lo que destorbe al nº 1.

