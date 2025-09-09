¿A on estan?
Martes, 9 de septiembre 2025, 00:04
És la pregunta que alguns nos fem. Resumint i sospesant tot lo que distintes veus crítiques ya han anat exponent, a rant de les autoritàries ... sentències del Ministre Albares, aventades a Carlos Alsina, negant-nos als valencians i en contra de la llei, els drets de propietat idiomàtica, en Europa. Perque no hem vist que pien, els sedicents de 'valencianitat' que protestaven 'en unión, defendiendo...' ¿qué? Pero sí anant contra l'accent identitari, que és rigor, per a dir i escriure Valéncia, com nom propi. I no vegem que li retruquen al ministre, que ademés d'ignorant és sediciosament servidor dels interessos pancatalans, entre els quals figura la desmembració d'Espanya i l'anexió de Valéncia, pero que ara en els seus vots mantenen un govern a la contra de la majoria dels votants i saltant-se tot lo que destorbe al nº 1.
S'envia al no res la primerenca lliteratura espanyola, alentada per la llengua valenciana i alvançant-se a les veïnes. La nostra, sense eufemismes, fon codificada, escrita i editada, pel millor feix d'autors de renom en l'Europa migeval. Sabien més, del nostre Tirant lo Blanch, entre aquelles corrents emergents del llatí, quan intentaven ajustar-se les nacions i encara sent poc llegits, que el ministre quan s'atrevix a dir «estos son los tres idiomas que hemos solicitado, catalán, euskera y gallego y es la propuesta que desde luego no vamos a cambiar nunca». Tots hem vist el seu paper, demanant almoina, mentres els diputas europeus se'n riuen de nosatros al vore la baixea de qui nos representa.
Són massa les galtades que se nos estan pegant, l'insidiosa campanya que, bandejant-nos, quan no poden usurpar-nos ya més idiomàticamente, se favorix despersonalisant-nos en les escoles ¡¡pagant nosatros!! . Açò distorsiona la marca pròpia. El paper com moneda de canvi o maquila que fa anys nos sablegen, ara dona ales per a maltractar-nos injustament en tot: finançamet, retardar-nos en ajudes, situar-nos per consentidors en llocs secundaris i ya vorem. Estem engolint, gràcies al cavall de Troya, en figura d'innominada llengua, que se nos borre del tot. Mentres obrin la boca al cantó, per a accentuar son paper, pero callen, ignorant lo que pensa la bona gent.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.