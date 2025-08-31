La detección precoz del cáncer salva vidas

El cáncer sigue siendo la primera causa de muerte en la Comunitat Valenciana, además de uno de los problemas sociosanitarios más importantes. Solo en 2024, ... esta enfermedad se cobró la vida de más de 12.000 personas en la Comunitat, siendo los tumores de pulmón, colon, páncreas, mama y próstata los que causan un mayor número de fallecimientos. Cada una de estas cifras representa una historia truncada, una familia rota y una llamada a la acción.

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia trabajamos desde hace 70 años para intentar cambiar esta realidad, y lo hacemos con tres pilares fundamentales: la prevención, el apoyo a los pacientes y sus familias, y el apoyo y fomento de la investigación oncológica. Porque no se trata solo de curar el cáncer, sino de evitar que llegue a aparecer y, si lo hace, de que cada persona tenga la mejor oportunidad de superarlo.

Y aquí es donde tiene cabida la prevención como un estilo de vida que evita factores de riesgo claves a la hora de desarrollar la enfermedad, fomentando siempre una vida saludable. Si hablamos del tabaco, hoy podemos decir que es la primera causa de muerte evitable.

En este sentido, la Asociación considera urgente frenar el tabaquismo para evitar 3 de cada 10 muertes por cáncer, lo que podría conseguirse si elimináramos el consumo de tabaco. Nuestra misión no es juzgar, sino informar y acompañar: ofrecemos programas gratuitos para dejar de fumar y defendemos una primera generación libre de tabaco y al mismo tiempo vamos abriendo, con la colaboración ciudadana, cada vez más espacios sin humo en nuestra ciudad.

Pero la prevención va más allá. Implica también una participación activa en los programas de cribado, como el de cáncer de colon. Nuestros datos alertan de que 9 de cada 10 personas superarían este tumor si se detectara a tiempo; Y, sin embargo, la mitad de los valencianos en edad de riesgo aún no participa en la prueba del Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH). No deberíamos permitirnos esa indiferencia porque la detección precoz salva vidas.

La prevención también es clave en el cáncer de piel, de próstata o de mama, donde además la detección precoz vuelve a favorecer una evolución más favorable de la enfermedad.

Por otro lado, el cáncer no afecta solo a nivel físico, sino también abarca el plano emocional, afecta al entorno familiar que se resiente y necesita apoyo en el día a día. Por eso, en la Asociación ofrecemos apoyo psicológico, social y económico a pacientes y familiares durante todo el proceso de la enfermedad.

Sabemos que sentirse acompañado es fundamental en los procesos oncológicos. Que escuchar, estar presentes y apoyar puede ser tan importante como un tratamiento. Ayudamos a los pacientes a aceptar el diagnóstico y llevar a cabo hábitos saludables que le permitan alimentarse bien, realizar ejercicio físico usando los servicios que ofrecemos, desde fisioterapia a asesoramiento laboral. En definitiva, la labor de la Asociación Española Contra el cáncer en Valencia se centra en realizar un acompañamiento de pacientes y familiares para mejorar su bienestar.

Y aunque buena parte de nuestro foco está en el acompañamiento y en la prevención, no perdemos de vista la importancia decisiva de la investigación, que nos permite mirar al futuro con esperanza, y mejorar los tratamientos salvando vidas.

La Asociación Española Contra el Cáncer es la entidad privada que más fondos destina a investigación oncológica en España, gracias al apoyo de la sociedad. Entre estos proyectos podemos destacar el que busca mejorar la supervivencia del cáncer de pulmón de célula pequeña, uno de los más agresivos, con 10 millones de euros invertidos y más de 300 investigadores implicados.

Porque cada avance, cada hallazgo, cada nuevo tratamiento abre una puerta a la vida.

Además, tenemos la suerte de contar con la sociedad valenciana muy comprometida, que colabora en cada una de las iniciativas y campañas específicas que promovemos desde las cuestaciones a las carreras populares contra el cáncer. Y cada socio, patrocinador, colaborador o voluntario nos permite completar el servicio que ofrecemos desde la Asociación a los pacientes con cáncer.

El cáncer es un reto compartido que nos interpela a todos. Instituciones, empresas, medios de comunicación, sanitarios, investigadores, familias, jóvenes, ... Solo con un compromiso colectivo lograremos que la prevención sea cada vez más decisiva, que el apoyo se multiplique y que la investigación siga abriendo caminos.