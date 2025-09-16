Ya en el año 2023 la palabra más usada, según el que parece ser el ranking competitivo de los vocablos, fue 'polarización', la ganadora absoluta, ... frente a palabras tan bellas como 'amor', o una que, a mí me gusta especialmente, 'azahar'.

Pero romanticismos a parte desde la ciencias políticas ya se vaticinaba y muchos, pluma en mano, bajo artículos de opinión, apuntábamos a la escalada polarizante: primero, polarización de partidos, cuando el posicionamiento partidista, situándose en posiciones totalmente opuestas, abandona el diálogo; segundo, la polarización política, de los partidos al tablero, toda la acción política queda circunscrita al marco de la polarización, siendo inviables los consensos entre adversarios políticos que simplemente sostienen modos de interpretar las acciones de las políticas públicas de forma diferente; y, por último, la polarización social, frente a una política alejada de la ejemplaridad la sociedad reacciona a modo de espejo imitando las actuaciones políticas posicionadas entre el blanco y el negro, abandonando el gris del entendimiento.

En este momento, impregnada la política y la sociedad, de la polarización más extrema, mantener un posicionamiento donde deberían confluir, al menos, principios básicos para mantener el diálogo y la negociación, en definitiva, el entendimiento, se utiliza, como en modo de descalificación, la equidistancia, para referirse a la falta de posicionamiento.

La exigencia de elegir nos sitúa en espacios totalmente contrapuestos, ante el vacío céntrico del sentido común, y se traduce en crispación, que, en algunos casos, puede llegar incluso al uso de la violencia, además completamente justificado.

Ya no cabe defender una parte de cada polo, aquellas que pueden ser válidas para el colectivo, y desde ahí unir a propios y extraños; porque, la polarización lleva a la negación de todo aquello que no se encuentra dentro de cada marco político-social.

Mientras desde los propios estamentos legislativos, originarios de la polarización en atención a la escalada, exigen la mediación como figura de eficiencia, hasta el momento, más bien deficiencia, jurídica.

Solamente la ejemplaridad en el fondo, la forma y el trato, como envoltorio de presentación, dirigido a través de la comunicación política, puede llevar a implementar mecanismos de entendimiento desde la palabra y los hechos.

Habrá que empezar a realizar cálculos numéricos para evaluar el impacto social, estudiar los posicionamientos polarizados, para obtener el resultado de los ahora llamados «equidistantes», de los que no toman posición en un bando u otro, de los que tachan, o destacan, a ambos, con firmes argumentos; y, tal vez, nos encontremos con la sorpresa de que todavía exista una masa crítica, que no alejada de la sociedad, a la que también pertenece, por el mero hecho de no mostrar una férrea convicción por un pensamiento y, por supuesto, un ataque al opuesto.