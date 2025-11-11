Despejando incógnitas

El quién sí que importa, siempre, y esta parece que puede ser la primera incógnita en despejar.

Desde que el pasado lunes el president del ... Consell, ahora en funciones, formalizara su dimisión ante Les Corts, una sucesión de preguntas se abrían a la espera de respuesta, entre ellas la sucesión.

Aunque, igual no hay que correr tanto, o, sí, por los plazos.

El botón rojo que pone en marcha la maquinaria electoral ahora está en Les Corts

Los tiempos normativos marcan el paso y los dos partidos políticos que convinieron en formar gobierno autonómico allá por el no tan lejano año 2023 son los que pueden dar respuesta de continuidad a la legislatura, por una pura cuestión de aritmética parlamentaria, o, por el contrario, convocar elecciones por falta de acuerdo.

En el primero de los casos, para que la legislatura siga andando, la continuidad en la presidencia es fundamental y requiere de nombres y apellidos para su identificación.

Las políticas negociadas entre socios de investidura son sobradamente conocidas, y sorprenden a unos y a otros en tanto en cuanto se encuentren dentro del ring o sean meros espectadores en el canje del sostén de la gobernabilidad.

¿Todo es negociable? La respuesta, como dice la canción, «depende, todo depende», con las llamadas líneas rojas que son tan movibles como interés exista en completar el acuerdo que dé el resultado satisfactorio en la investidura. Y, no, no solo puede ser referido al caso que ahora nos ocupa, para muestra y reflejo ya hemos presenciado negociaciones de gobierno que no precisamente han estado bajo luz y taquígrafo, como se suele decir aun sabiendo que no se va a cumplir.

Es cuestión de días que conozcamos al candidato o candidata a la segunda investidura que presenciará esta legislatura, si no vamos a elecciones, mención que no puede dejar de volver a hacerse a pesar de caer en reiteraciones que, en este caso, sí son necesarias.

Y, volviendo al principio, por supuesto que importa la persona que de continuidad, por dos premisas que son máximas fundamentales en el sistema político actual: la primera, porque nos encontramos ante la era de la política de liderazgos, y para el Partido Popular, el que debe presentar la candidatura prima forjar la fuerza regional; y, la segunda, porque en el bipartidismo imperfecto de bloques ideológicos, la figura representativa no solo debe gustar a los propios, sino que además, y más si cabe, al socio que aporta los números que restan hasta completar la investidura.

El lema del «volem votar», que se canjea según conveniencia, no depende del que enarbola el eslogan sino de los que tienen en su haber el número de escaños suficiente para su decisión, así que, el botón rojo que pone en marcha la maquinaria electoral ahora está en Les Corts.