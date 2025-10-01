Bromitas, las justas

A todo se le llama comunicación política, y, siendo así, también habrá que incluir los mensajes ejecutados por los de dedo rápido a golpe de ... clic sin filtro, porque, de lo contrario, de nuevo, aplicando la doble vara de medir, que tan poco gusta a propios pero que, además, también empieza a hartar a extraños.

Empatía, una de las características conocidas en la ciencia política para afianzar el liderazgo, y que debe ser eje de conducción de la administración pública.

Por los que es exigida, sin aplicarla, recordatorio necesario hay que trasladar porque también la ejemplaridad es uno de los pilares fundamentales en la construcción estructural del cargo público.

Moraleja: si no aplicas la empatía con ejemplaridad no puedes exigirla

O, al menos, así debería reclamarse por el colectivo social que, en definitiva, es el que, desde las bases, a través de todas las formas de participación ciudadana propias de las democracias avanzadas, se requieren actuaciones concretas y que, llevan, en el fondo, la ética política, de la que tan poco se habla a voz en grito, pero de la que en los últimos tiempos más se nutre la rumorología politológica.

Mucho hemos aprendido de la catástrofe de la dana vivida el día 29 de octubre de 2024 en nuestra tierra, como hemos podido comprobar esta misma semana, aunque todavía queda muchísimo por recorrer, como, por ejemplo, las obras hídricas, pero, claro... igual de esto mejor ni hablar, aunque realmente preventivo parece que molesta. Lo que sí puede, al menos, analizarse, es la política partidista, esta sí que sigue en modo muy deficiente, no sólo no mejora, sino que cada vez alcanza cuotas más incomprensibles.

Mientras se cuestiona la presencia de presidentes autonómicos se invisibiliza la ausencia de otros que, a priori, salvo la diferencia de color ideológico, deberían tener el mismo nivel de exigencia de responsabilidad y de empatía.

Y, ahí, precisamente, en ese espacio es en el que se despliega esa política que difiere de argumentario según el partido al que se pertenezca, iniciando la batalla ideológica por encima de la ética política y la ejemplaridad en el ejercicio del cargo y de la propia administración pública utilizada en beneficio del partido que lidera y siendo arma arrojadiza al partido opositor.

Germen de la polarización es la política partidista, origen de las crisis de los sistemas políticos ante la ineficacia de los sistemas de partidos para adaptarse al medio y entender que si bien la empatía y la ejemplaridad son pilares de la política, la gobernanza sólida lo es en interés del colectivo general y no en sostén del pasajero del momento que paga peajes interesados.