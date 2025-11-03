Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La reconstrucción social tras la DANA

SUSANA PÉREZ VÁZQUEZ, COORDINADORA DE PROYECTO EN L'HORTA SUD DE LA ONG CESAL

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:05

El 29 de octubre de 2024, la DANA provocó la pérdida de 229 vidas y cambió la de muchos miles de personas en l'Horta ... Sud. La riada no solo inundó calles, viviendas y negocios; también se llevó certezas y proyectos de presente y de futuro. La ONG Cesal no dudo en unirse a la respuesta urgente ante la emergencia, siendo consciente de que nuestra labor en la zona afectada no sería puntual y asumiendo un compromiso para trabajar junto a las personas afectadas en el largo proceso de recuperación y reconstrucción.

La reconstrucción social tras la DANA