Situación insostenible para Mazón

Mañana se cumple un año de la tragedia que asoló Valencia y segó la vida de 229 personas, en la mayor tragedia natural que ha ... sufrido España en lo que llevamos de siglo. Es el momento de pararse a reflexionar sobre lo sucedido y cómo se ha actuado desde entonces. Hay una coincidencia casi unánime: desgraciadamente, los poderes públicos, los representantes de los ciudadanos, no han estado a la altura que la gravedad de las circunstancias requería. Así lo ha puesto de manifiesto el sondeo de GAD3 para LAS PROVINCIAS y ABC que venimos publicando en los últimos días. Los valencianos reparten culpas entre el Consell y el Gobierno por la pésima respuesta ante la inundación. Pero, de manera especial, focalizan en Carlos Mazón la responsabilidad política por no haber reaccionado con la prontitud exigible y haciendo uso de las herramientas -tanto técnicas como legales- que tenía a su alcance.

El presidente de la Generalitat ha ofrecido diversas versiones acerca de lo sucedido en la tarde del 29 de octubre de 2024, durante la tristemente famosa comida en 'El Ventorro'. Y aunque parece evidente que carecía de la información imprescindible sobre lo que estaba ocurriendo -primero en Utiel y conforme avanzaban las horas en Chiva y en l'Horta Sud-, no lo es menos que los mecanismos de control de emergencias y de comunicación de la administración autonómica fallaron estrepitosamente. Y él es el máximo responsable de toda la estructura política. Que careciera de los datos precisos o que no estuviera obligado a asistir al Cecopi no resta trascendencia a su ausencia en las horas críticas, cuando las muertes ya se contaban por decenas.

No es sólo el clamor de la calle lo que convierte la situación de Mazón en insostenible. Es el sentir ciudadano, reflejado en la encuesta, el que señala el callejón sin salida en el que se metió el presidente de la Generalitat y del que no va a poder salir. Son los propios votantes del PP los que de manera mayoritaria -un 61%- creen que debería dimitir. Se equivocaría el líder de los populares si pensara que los valencianos que salieron el sábado a la calle a pedir su dimisión son todos de izquierdas o afines ideológicamente a algunas de las entidades convocantes. Pero su error sería aún más grave si desatendiera la opinión de quienes hace más de dos años depositaron en él su confianza y que ahora le marcan el único camino posible.

La entrega de la encuesta que hoy publicamos muestra que el bloque de derechas (PP y Vox) conservaría la mayoría absoluta en Les Corts Valencianes de celebrarse ahora elecciones. Pero con un acusado trasvase de votos y escaños de los populares a los voxistas. En consonancia con lo que se está registrando en el conjunto de España pero de una manera más intensa. Con toda seguridad, por el 'efecto Mazón'. Para el PP, la Comunitat Valenciana es uno de sus principales graneros de votos, junto con Madrid y Andalucía. De una importancia capital por la debilidad del partido en Cataluña y el País Vasco. Sería, por consiguiente, casi suicida para la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo no llegar a entender la profundidad del malestar que recorre las calles de las ciudades y los pueblos de Valencia, especialmente las de aquellas localidades que se vieron afectadas por la dana. Un malestar que, de momento, se dirige contra la figura del president pero cuyos efectos, en caso de no intervenir a tiempo, resultan totalmente impredecibles. La situación para Carlos Mazón ha llegado a un punto insostenible, con nuevas sorpresas sobre el 29-O prácticamente cada día. Una situación que el paso del tiempo no va a resolver.