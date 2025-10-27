Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Situación insostenible para Mazón

No son sólo las multitudinarias manifestaciones. Las encuestas revelan su descrédito incluso entre los propios votantes del PP, que mayoritariamente reclaman su dimisión

Editorial

Editorial

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:40

Mañana se cumple un año de la tragedia que asoló Valencia y segó la vida de 229 personas, en la mayor tragedia natural que ha ... sufrido España en lo que llevamos de siglo. Es el momento de pararse a reflexionar sobre lo sucedido y cómo se ha actuado desde entonces. Hay una coincidencia casi unánime: desgraciadamente, los poderes públicos, los representantes de los ciudadanos, no han estado a la altura que la gravedad de las circunstancias requería. Así lo ha puesto de manifiesto el sondeo de GAD3 para LAS PROVINCIAS y ABC que venimos publicando en los últimos días. Los valencianos reparten culpas entre el Consell y el Gobierno por la pésima respuesta ante la inundación. Pero, de manera especial, focalizan en Carlos Mazón la responsabilidad política por no haber reaccionado con la prontitud exigible y haciendo uso de las herramientas -tanto técnicas como legales- que tenía a su alcance.

