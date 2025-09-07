Turistas y tasas, ¡cómo hemos cambiado!

Llevo con orgullo que mi tierra es la Marina Alta, y que crecí entre pinos y orillas bañadas por el mar. Era la época en ... que el turismo llegaba seleccionado, las noches de verano eran frescas, y siempre llovía a principios de septiembre. En la actualidad, esta comarca valenciana cada estío se transforma en un escenario masificado por el turismo y asfixiado por el calor. No soy el único que huye en julio y agosto de su tierra, mientras otros llegan en avalancha para buscar temprano dos metros cuadrados donde aparcar en la Granadella o hacer cola para conseguir la foto frente a la puerta azul de la cala La Barraca. A las olas de calor, que pese a lo que diga el gobierno negacionista valenciano de Vox y el PP ahí están y serán cada vez más agobiantes, hay que sumar la invasión turística y sus consecuencias.

Cada vez más queda claro que el modelo turístico de muchas comarcas valencianas, lejos de garantizar prosperidad, refuerza la precariedad. Los datos lo confirman. La Marina Alta es hoy el territorio con mayor riesgo de pobreza o exclusión social de toda la Comunitat Valenciana: más del 35% de su población está en esta situación. A ello se suman indicadores alarmantes: el 12,4% de los hogares sufren carencia material severa, con una renta media por unidad de consumo cercana a los quince mil euros, muy por debajo de la media valenciana. En paralelo, el paro está disparado, la mayoría en el sector servicios, precisamente el más vinculado al turismo. Estas cifras revelan una contradicción evidente: el modelo turístico, tal y como está diseñado, aporta ingresos puntuales y empleos estacionales, pero no corrige las desigualdades ni construye desarrollo a largo plazo. Persistir en políticas centradas en atraer visitantes sin diversificar la economía y sin apostar por un turismo sostenible condena a la comarca a ser un escaparate estival de riqueza efímera pero, al mismo tiempo, un territorio atrapado en la sombra de la pobreza, que dificulta el día a día de la gente que sí vive allí cuando los turistas han regresado a sus casas.

La cosa no parece que vaya a mejorar a medio plazo. En España llevamos dos décadas batiendo marcas en turismo y conviviendo con sus costes. Tras el bache pandémico, el país no solo recuperó el pulso: en 2024 marcó un récord con 93,8 millones de llegadas internacionales, y este año seguramente lo superemos. La tendencia es estructural, no coyuntural, y nos coloca como segundo destino mundial por llegadas desde hace ya casi una década, solo por detrás de Francia. Los informes técnicos también son claros: más gente implica más gasto, más presión sobre ciudades, sobre las zonas del litoral y sobre los servicios públicos.

Con este contexto, la tasa turística -esto es, como se nombra en varios estudios, una fiscalidad turística inteligente- puede aportar a la solución. No es un capricho ideológico, sino un instrumento de política pública para reequilibrar costes y beneficios. Europa no ha esperado: París aplica su 'taxe de séjour' con tarifas por categoría de alojamiento; es un tributo consolidado, cobrado por noche, que contribuye a financiar promoción, movilidad y espacios públicos. Nadie ha dejado de ir a París por la presencia de esta pequeña contribución a la repercusión turística, que incluye el uso de los servicios públicos de la ciudad. Venecia, paradigma de la sobreexplotación turística, experimentó además un 'access fee' para quienes pasan el día sin pernoctar de cinco euros en días de máxima afluencia, complementario a su impuesto de alojamiento, lo que ha repercutido positivamente en los servicios de la ciudad. Más cerca, Cataluña ofrece un caso especialmente útil que deberíamos estudiar con detenimiento. La Generalitat reforzó en 2025 la tasa turística, con un esquema que permite recargos municipales (como en Barcelona) y, sobre todo, con destino finalista: al menos un 25% de la recaudación adicional se destina a políticas de vivienda. En 2023 recaudó 85 millones; en 2024, más de 90; con las nuevas tarifas, las previsiones rozan los 200 millones anuales. Barcelona, además, ilustra cómo afinar el instrumento: combina el impuesto autonómico con un recargo municipal por noche y tipo de establecimiento. En definitiva, más casas, espacio público y cultura para las personas; más recursos para cuidar nuestra masa forestal y prevenir incendios. Son pasos decisivos hacia un turismo sostenible.

Todavía recuerdo con claridad una de las primeras entrevistas que me hizo Amparo Soria en junio de 2019, cuando había sido reciente mi incorporación al gobierno del Botànic, y el titular con que se publicó la noticia: «Insistiremos en la tasa turística, es un elemento de justicia social"» La derecha se subió por las paredes, y algunos altos cargos del Partido Socialista también. La tasa turística, hace solo seis años, era para algunos de nuestros representantes un demonio con cuernos y rabo que pondría patas arriba el lucrativo mercado del turismo, y que llevaría a la bancarrota a los hoteles de Benidorm o Torrevieja. Hoy en día, cómo hemos cambiado, hasta José Luis Sanz, alcalde de Sevilla (del PP), se manifiesta a favor de una tasa turística que pueda invertirse en el patrimonio de la ciudad. «No cabe ni una vivienda de uso turístico más», afirma el edil de la tercera ciudad más poblada del Estado. Canarias, con el municipio de Mogán al frente, mantiene un debate firme sobre la tasa turística en el que ya se van viendo posiciones razonables. Entre ellas, la de la diputada del PP Rebeca Paniagua, que manifestó públicamente su apoyo siempre y cuando no perjudique a los residentes, lo que es obvio. La tasa turística está pensada para aliviar una parte de los problemas que el turismo de masas acarrea a ciudades y pueblos masificados en temporada alta, que tienen que vérselas y deseárselas para cubrir los servicios esenciales durante el tiempo en que su población se multiplica por cuatro o por cinco.

Ante este espejo ¿dónde queda la Comunitat Valenciana? Con el gobierno de Vox y el PP, en el vagón de cola. En 2022, Les Corts aprobaron el Impuesto Valenciano sobre Estancias Turísticas, de aplicación municipal y con margen de diseño local para adaptarlo a casos como los municipios de la Marina Alta. Sin embargo, el nuevo Consell lo fulminó con un decretazo en noviembre de 2023, antes de su entrada en vigor, cuando ni siquiera afectaba a las políticas autonómicas, sino que eran un alivio para las arcas locales. La tasa "existió" jurídicamente, pero por desgracia nunca se aplicó. Nuestros representantes en el parlamento valenciano se dejaron convencer por los detractores de la tasa que alertan sobre el supuesto 'efecto expulsión': que el turista se iría a otro destino. La evidencia europea demuestra que el impacto de la tasa turística sobre la demanda es nulo, mientras que los beneficios son muchos. Mas parece que la preocupación de nuestros gobernantes es insistir en el ridículo fantasma del pancatalanismo antes que el bienestar de los habitantes o en la construcción de un modelo turístico de calidad.

Muchas personas han abierto los ojos y, por fortuna, entienden que la situación es insostenible. Estoy seguro de que el debate sobre que los turistas colaboren en los servicios públicos debe reaparecer en la política valenciana con la seriedad del caso, y es acuciante repensar el turismo valenciano con instrumentos del siglo XXI. Somos y seremos una potencia turística, pero el reto ya no es atraer más personas, sino obtener más recursos y gestionarlos mejor. Para la Comunitat Valenciana, esto pasa por una tasa turística bien diseñada, finalista, progresiva y transparente que financie vivienda, preserve patrimonio cultural y natural, cuide playas y calas, mejore el transporte y desestacionalice. La alternativa -congestión, gentrificación, pobreza, abandono de los bosques y patrimonio sin mantenimiento- sale mucho más cara. Si queremos seguir recibiendo a miles de turistas sin perder lo que nos hace valiosos, la tasa turística no es el problema: es parte de la solución hacia un modelo de turismo sostenible.