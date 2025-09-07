Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Turistas y tasas, ¡cómo hemos cambiado!

La tasa puede aportar a la solución. No es un capricho ideológico, sino un instrumento de política pública para reequilibrar costes y beneficios. Europa no ha esperado y París o Venecia ya la aplican

RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:28

Llevo con orgullo que mi tierra es la Marina Alta, y que crecí entre pinos y orillas bañadas por el mar. Era la época en ... que el turismo llegaba seleccionado, las noches de verano eran frescas, y siempre llovía a principios de septiembre. En la actualidad, esta comarca valenciana cada estío se transforma en un escenario masificado por el turismo y asfixiado por el calor. No soy el único que huye en julio y agosto de su tierra, mientras otros llegan en avalancha para buscar temprano dos metros cuadrados donde aparcar en la Granadella o hacer cola para conseguir la foto frente a la puerta azul de la cala La Barraca. A las olas de calor, que pese a lo que diga el gobierno negacionista valenciano de Vox y el PP ahí están y serán cada vez más agobiantes, hay que sumar la invasión turística y sus consecuencias.

