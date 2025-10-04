Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Europa 1-Rusia 0

Rusia representa la perpetuación de una tradición imperialista, sostenida en el autoritarismo. Europa ha construido, con todos sus defectos, un espacio democrático donde los derechos, la libertad y el bienestar son ejes fundamentales

RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU

Sábado, 4 de octubre 2025, 23:37

Posiblemente les suene este nombre, aunque pocos aciertan a la hora de ubicarlo en el mapa: Moldavia. Es uno de los países menos conocidos del ... continente europeo, pero se ha convertido en los últimos tiempos en un inesperado protagonista de la política internacional. Con poco más de dos millones y medio de habitantes -bastantes menos que la provincia de València- su territorio, situado entre Rumanía y Ucrania, ha sido históricamente objeto de injerencias externas, en particular por parte de Rusia. En el siglo XIX el imperio ruso se apoderó del territorio y procedió a la rusificación del país, con políticas de represión contra el rumano -idioma oficial del país- y contra la identidad moldava. En 1940 se ultimó su adhesión a la URSS, y quedó sometida a Moscú durante más de medio siglo. Solo con la disolución de la Unión Soviética pudo Moldavia decidir sobre ella misma: corría el año 1991.

