Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Euromillones de hoy viernes deja un nuevo millonario en el municipio más rico de España
Isabel Preysler durante la presentación de 'Mi verdadera historia'. EP
A la Última

Reina de los delfines

A la última ·

Las palabras de arrobo entre los enamorados solo tienen sentido dentro de un contexto íntimo y de un tiempo determinado

Rosa Palo

Rosa Palo

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:02

Comenta

Ya es mala suerte echarte de novio a un Nobel de Literatura y que te salga cursi. Por Vargas Llosa, lo digo. Por llamar a ... Isabel Preysler «reinita de los delfines», especifico. Y por escribirle en una carta «te mando muchos besos y palabras bonitas para esas orejitas que parecen dos signos perfectos de interrogación», añado. ¡Pero si le quitaron cartílago de las orejas para reconstruirle la nariz! Mira, casi prefiero que me envíen el emoticono de la berenjena.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los funcionarios de la Generalitat tendrán una subida salarial en la nómina de noviembre
  2. 2 Adiós a los maceteros de Ribó: aprobado el catálogo de mobiliario para la plaza del Ayuntamiento y la calle Colón de Valencia
  3. 3

    Imposible una habitación de hotel en Valencia por menos de 400 euros este fin de semana
  4. 4

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida
  5. 5 Antonio Tejero recibe el alta hospitalaria y seguirá su recuperación en su casa
  6. 6

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  7. 7

    La Policía interroga a dos conocidos del empresario que arrojaron a un contenedor en Castellón
  8. 8 Acuerdan el internamiento del menor que acuchilló en el cuello a otro en Valencia
  9. 9

    El juez de Azud cita como imputado a Jorge Bellver tras ocho años de investigación
  10. 10 La polémica y taquillera película que se emite este viernes gratis en televisión: «Una adaptación mucho mejor que la que el libro se merece»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Reina de los delfines

Reina de los delfines