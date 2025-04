Comenta Compartir

Volver a la tierra. Eso es bueno. Llegó Alcaraz a la final de Montecarlo sin casi apuros. Djokovic fuera ante Tabilo (pidió perdón el serbio ... a quien hubiera tenido que presenciar semejante partido). Sinner fuera por su sanción de chichinabo. Desde hoy el pelirrojo puede entrenar donde quiera y con jugadores profesionales. El regreso, en Roma. Llegó Alcaraz a la final de Montecarlo y perdió el primer set. ¿Ya estamos como en las semifinales de Indian Wells y la derrota de entrada en Miami? Pero no. Ganó los dos siguientes a Musseti (pobre, arrastrándose en el tercero) y ganó el torneo. Ya ha vuelto al nº 2. Ahora a Barcelona (viene Borg a celebrar los 50 años de su primer Godó). Ojalá las pájaras de Carlitos en los últimos tiempos acaben en la tierra europea. Aunque pierda. Pero no yéndose de la pista a Marte. Dicen que tiene que aprender a aburrirse pasando bolas. No sé. Si se aburre él nos aburrimos nosotros y entonces no es Alcaraz.

