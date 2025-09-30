Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Jaume Matas llega a los juzgados con su mujer. STRINGER
En diagonal

La suerte de la fea

En diagonal ·

Saca un libro el juez Castro donde cuenta sus conversaciones con el fiscal Horrach: 'El caso Nóos'. No se anda con literatura

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:23

Saca un libro el juez Castro donde cuenta sus conversaciones con el fiscal Horrach: 'El caso Nóos'. No se anda con literatura. Según leo a ... Urreiztieta, el que fuera titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma, quien llevó a la cárcel (al banquillo) a Urdangarín y sentó en el banquillo a la Infanta Cristina, sostiene que le dijo a Horrach que ella y su padre eran los artífices y el pobre Iñaki un pringado. «Al Rey nos es imposible llegar, pero llamar a declarar a la Infanta es obligado como cooperadora necesaria». El fiscal se oponía.

