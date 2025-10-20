Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este lunes deja un nuevo millonario en un municipio famoso por su romería
En diagonal

Señalar

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Lunes, 20 de octubre 2025, 23:51

Al señalarla, el Pentágono ha promocionado la serie 'Reclutas' (Netflix). Una ficción donde un esmirriado gay se mete en los marines. El secretario de prensa ... del Pentágono cree que «las fuerzas armadas estadounidenses están recuperando el espíritu guerrero» y no van a comprometer ese estándar «para satisfacer una agenda ideológica». Transcurre durante la política 'Don't Ask, Don't Tell' (1994-2011). Podías ser gay siempre y cuando no lo dijeras. Tampoco te lo podían preguntar. Pero si te pillaban, te podían echar. A los periodistas, Margarita Robles les ha pedido 'don't ask'. Aunque solo iba por uno, que pregunta a Trump por España. Ese uno ha sido criticado por otros periodistas y Óscar Puente, que lo ha llamado patriota con desprecio. De Gaulle dijo a su portavoz Peyrefitte: «Ha llegado a mis oídos que usted se entiende bien con los periodistas. Es una mala señal». Peor señal, y trumpista, es decir qué pueden preguntar los periodistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica miles de vacantes para trabajar en colegios sin oposición y sin necesidad de experiencia
  2. 2

    El peligro oculto bajo tierra de los ficus de Colón
  3. 3 Las apps y servicios que han caído con Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos
  4. 4 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  5. 5 Los alumnos que reciban los 500 euros de la dana tendrán que justificar la ayuda con facturas
  6. 6

    La misma riada, 75 años después
  7. 7

    Perfil de un asesino en serie: «Tenía un control absoluto de sus emociones y nunca me habló de familia, amigos o de Valencia»
  8. 8 La Oreja de Van Gogh y Aitana retrasan la venta de entradas para el Roig Arena por la caída de Amazon Web Services
  9. 9

    Alicia Miralles, la mujer que consoló a la reina en medio del caos
  10. 10 Aemet alerta de noches tropicales entre semana y posible lluvia para el Medio Maratón de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Señalar