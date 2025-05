Compartir

A Unai Sordo le ha molestado que Miriam Nogueras haya hablado del «lobby sindical español». Hace tiempo que Nogueras abandera el gamberrismo nacionalista catalán en ... el Congreso, quitando el honor a Rufián. Junts es un partido que defiende a la burguesía catalana. ¿Van a gustarle los sindicatos? El líder de Comisiones Obreras cree que «Junts hace política jodiendo a la gente». Lástima que el partido catalán no sea muy antiguo, porque podía tener como lema «Junts, jodiendo a la gente desde 2018». En lo de ayer, que inicialmente iba a tratar sobre el aumento del gasto militar, Rufián acusó al PP, Vox y Junts de estar al servicio del lobby nuclear. Sánchez también fue por ese camino, además de insistir en las energías renovables como el único camino sensato. Dejando al margen el quilombo energético del lunes, es ingenuo (o cínico) pensar que no hay también un lobby de renovables. Como si no fuera un negocio. Y, por tanto, sinónimo de lucro.

