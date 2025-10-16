Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional de este jueves deja el primer premio en un municipio popular por su cárcel y otras cinco localidades
En diagonal

El estupor nacional

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Jueves, 16 de octubre 2025, 23:10

Tiene Amélie Nothomb una novela titulada 'Estupor y temblores' (1999). Habla del sistema de trabajo japonés, que exige la perfección de los trabajadores. Japón está ... muy lejos. La perfección moral está todavía más lejos de nuestros parámetros. El juez Puente sorprende al trasladar al Congreso el «estupor» por que el imputado Ábalos retenga su escaño. Pide en el auto una «reflexión» a la Cámara. Para echar a un diputado es precisa prisión preventiva, paso que Puente no ha dado. Menos mal que no es Peinado. Expertos jurídicos (es verdad que hay expertos para todo) cuestionan esa «intromisión en la separación de poderes». Estupor es asombro, pasmo. No sé. Lo del escaño de Ábalos anda en la cola de los estupores y pasmos nacionales. Porque antes está en la lista que un secretario de organización del PSOE (y ministro) tuviera en su casa 'cajas de folios'. O que no sacara dinero en cinco años del banco mientras no dejaba de repartir billetes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa una doble alerta para este viernes en la Comunitat por tormentas con granizo y señala dónde caerán
  2. 2 El nuevo complemento de brecha de género exigirá justificar la interrupción o reducción laboral tras tener un hijo
  3. 3 Aemet activa un nuevo aviso por tormentas en Valencia este jueves
  4. 4 El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España
  5. 5 A la caza del ladrón en la montaña de Gaibiel
  6. 6 Detienen en Torrent a la administradora de un estudio de arquitectura por estafar 22.000 euros a un cliente
  7. 7 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  8. 8

    Valencia, en el radar de la marca china BYD
  9. 9

    La Universitat de València compra banderas palestinas con dinero público para el profesorado
  10. 10 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 16 de octubre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El estupor nacional