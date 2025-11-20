Si a Trump no le gusta lo que le planteas, afea, insulta y amenaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes al príncipe heredero de Arabia Saudí, Bin Salman.

Cuando lo acusaron de antipatriota por preguntar sobre España, David Alandete recordó que a Trump le había preguntado muchas veces. Pero no había podido hacerlo ... ni una vez a Sánchez en sus visitas a Estados Unidos. A Donald Trump los periodistas le preguntan lo que quieren. También se exponen a que el presidente les diga lo que quiera. «Cállate, cerdita» a una periodista de Bloomberg en el Air Force One que se interesó por los archivos de Epstein. Y a una periodista de ABC News, durante la visita de Bin Salman, «creo que eres una pésima reportera». Y amenazó a la cadena con retirarle la licencia.

Si no le gusta lo que le planteas, afea, insulta y amenaza. Es verdad que, pese a las continuas revelaciones de sus ataques de ira en privado, en las ruedas de prensa Sánchez lo único que hace es dar la palabra a quien supone que no le va a poner en aprietos (no siempre es así). Acaba una prefiriendo Sánchez a Trump, pese a los muchos parecidos.

