Los guardaparques de Valencia

En el último Debate del Estado de la Ciudad, la alcaldesa de Valencia anunció la posibilidad de incorporar la figura de los guardaparques, perfiles clave ... en la gestión y conservación de los espacios naturales, culturales e históricos. Confieso que esta noticia me alegró profundamente, pues llevo muchos años reivindicando su recuperación.

Hace poco, en una conversación casual con un directivo de Parques y Jardines, comentaba la importancia de volver a contar con la figura del guarda de jardines. Le recordaba que, cuando era niño y me llevaban a pasear por los jardines centrales de la avenida de Jacinto Benavente -diseñados por mi abuelo, Edmundo Veyrat-, pude ver cómo un hombre uniformado, con autoridad y respeto, llamaba la atención a quien se atreviera a pisar las flores de los parterres.

Aquella escena marcó mi infancia y sembró en mí una conciencia ambiental que, con el tiempo, me llevó a dedicarme profesionalmente al paisajismo. Porque, además de vigilar, aquel guardián ejercía una verdadera labor de educación ambiental, transmitiendo respeto y cariño hacia los espacios verdes. Desde entonces -y créanme, por profesión y vocación familiar, me dedico a diseñar jardines- no he vuelto a pisar ni una sola flor.

Ahora bien, ¿cuál debería ser el papel de los guardaparques urbanos en el Jardín del Turia y en otros parques de la ciudad? Más allá de la protección y la vigilancia, sus funciones abarcarían el mantenimiento y la limpieza, la educación y sensibilización ambiental, la atención al público, la mediación comunitaria y el reporte de incidencias. En definitiva, se trata de guardianes urbanos de la naturaleza, agentes de proximidad con capacidad de educar, conectar y proteger, y con una formación sólida en ecología, paisajismo y gestión social.

La creación de un Cuerpo de Guardaparques Urbanos permitiría reforzar la conservación, la seguridad, la limpieza y la relación con la ciudadanía. Además, consolidaría al Jardín del Turia como referente europeo de espacio público verde. Para ello, sería imprescindible definir un modelo de organización claro, con objetivos, funciones y una estructura jerarquizada que garantice eficacia y continuidad.

En cuanto al perfil, considero necesario apostar por personas con vocación jardinera, formación en gestión ambiental, paisajismo, educación ambiental o gestión forestal; habilidades de atención al público, comunicación y mediación; conocimientos en primeros auxilios y emergencias; y un profundo arraigo al patrimonio natural y cultural de Valencia.

Igualmente, este cuerpo debería contar con recursos modernos: uniformes identificativos asociados a la imagen de una ciudad verde y sostenible, bicicletas eléctricas y vehículos ligeros no contaminantes, aplicaciones móviles para el reporte de incidencias y puntos de información distribuidos a lo largo de los tramos del Turia y cierta autoridad.

Un legado verde valenciano

En el siglo XIX se consolidaron espacios emblemáticos como el Jardín Botánico, laboratorio vivo de especies y conocimiento, y los Jardines de Monforte, ejemplo de elegancia neoclásica y refugio verde para generaciones de valencianos. Posteriormente, los Jardines del Real o Viveros se convirtieron en pulmón urbano y escenario de encuentros sociales y culturales. En todos ellos, la presencia de jardineros y guardas fue fundamental para su cuidado, vigilancia y transmisión de valores.

Ya en el siglo XX, con la expansión urbanística y el modernismo, Valencia apostó por nuevos bulevares, alamedas y jardines vecinales. Era habitual ver a los jardineros municipales trabajando en los parterres, no solo como técnicos, sino también como figuras cercanas para los vecinos. Muchos ciudadanos aún recuerdan cómo aquellos hombres y mujeres mantenían con orgullo los espacios verdes y eran referencia en los barrios.

Una oportunidad de futuro con raíces

La figura de los guardaparques urbanos conecta con esa tradición y la actualiza para responder a los desafíos del siglo XXI. No se trata de inventar nada nuevo, sino de recuperar un legado y adaptarlo a una ciudad que hoy aspira a liderar la sostenibilidad en Europa.

Ciudades como París, Londres o Berlín ya cuentan con cuerpos de guardaparques en sus grandes parques urbanos, lo que demuestra que la fórmula funciona y que Valencia puede situarse en ese mismo nivel. En nuestro caso, el Jardín del Turia -eje vertebrador de la ciudad y orgullo ciudadano- ofrece un escenario ideal para implantar este modelo con identidad propia.

Incorporar estos agentes de conservación y proximidad supondría un gran avance para Valencia. Actuarían como enlace entre la naturaleza, la administración y la ciudadanía, convirtiendo el Jardín del Turia en un espacio aún más seguro, cuidado y educativo. Sería, sin duda, un ejemplo europeo de innovación en gestión urbana verde, en sintonía con el título de Valencia Capital Verde Europea y con la Estrategia Europea de Biodiversidad y Espacios Urbanos Sostenibles.

Hágase con identidad valenciana.