Los guardaparques de Valencia
ROBERTO DUATO VEYRATPAISAJISTA
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 23:36
En el último Debate del Estado de la Ciudad, la alcaldesa de Valencia anunció la posibilidad de incorporar la figura de los guardaparques, perfiles clave ... en la gestión y conservación de los espacios naturales, culturales e históricos. Confieso que esta noticia me alegró profundamente, pues llevo muchos años reivindicando su recuperación.
Hace poco, en una conversación casual con un directivo de Parques y Jardines, comentaba la importancia de volver a contar con la figura del guarda de jardines. Le recordaba que, cuando era niño y me llevaban a pasear por los jardines centrales de la avenida de Jacinto Benavente -diseñados por mi abuelo, Edmundo Veyrat-, pude ver cómo un hombre uniformado, con autoridad y respeto, llamaba la atención a quien se atreviera a pisar las flores de los parterres.
Aquella escena marcó mi infancia y sembró en mí una conciencia ambiental que, con el tiempo, me llevó a dedicarme profesionalmente al paisajismo. Porque, además de vigilar, aquel guardián ejercía una verdadera labor de educación ambiental, transmitiendo respeto y cariño hacia los espacios verdes. Desde entonces -y créanme, por profesión y vocación familiar, me dedico a diseñar jardines- no he vuelto a pisar ni una sola flor.
Ahora bien, ¿cuál debería ser el papel de los guardaparques urbanos en el Jardín del Turia y en otros parques de la ciudad? Más allá de la protección y la vigilancia, sus funciones abarcarían el mantenimiento y la limpieza, la educación y sensibilización ambiental, la atención al público, la mediación comunitaria y el reporte de incidencias. En definitiva, se trata de guardianes urbanos de la naturaleza, agentes de proximidad con capacidad de educar, conectar y proteger, y con una formación sólida en ecología, paisajismo y gestión social.
La creación de un Cuerpo de Guardaparques Urbanos permitiría reforzar la conservación, la seguridad, la limpieza y la relación con la ciudadanía. Además, consolidaría al Jardín del Turia como referente europeo de espacio público verde. Para ello, sería imprescindible definir un modelo de organización claro, con objetivos, funciones y una estructura jerarquizada que garantice eficacia y continuidad.
En cuanto al perfil, considero necesario apostar por personas con vocación jardinera, formación en gestión ambiental, paisajismo, educación ambiental o gestión forestal; habilidades de atención al público, comunicación y mediación; conocimientos en primeros auxilios y emergencias; y un profundo arraigo al patrimonio natural y cultural de Valencia.
Igualmente, este cuerpo debería contar con recursos modernos: uniformes identificativos asociados a la imagen de una ciudad verde y sostenible, bicicletas eléctricas y vehículos ligeros no contaminantes, aplicaciones móviles para el reporte de incidencias y puntos de información distribuidos a lo largo de los tramos del Turia y cierta autoridad.
Un legado verde valenciano
En el siglo XIX se consolidaron espacios emblemáticos como el Jardín Botánico, laboratorio vivo de especies y conocimiento, y los Jardines de Monforte, ejemplo de elegancia neoclásica y refugio verde para generaciones de valencianos. Posteriormente, los Jardines del Real o Viveros se convirtieron en pulmón urbano y escenario de encuentros sociales y culturales. En todos ellos, la presencia de jardineros y guardas fue fundamental para su cuidado, vigilancia y transmisión de valores.
Ya en el siglo XX, con la expansión urbanística y el modernismo, Valencia apostó por nuevos bulevares, alamedas y jardines vecinales. Era habitual ver a los jardineros municipales trabajando en los parterres, no solo como técnicos, sino también como figuras cercanas para los vecinos. Muchos ciudadanos aún recuerdan cómo aquellos hombres y mujeres mantenían con orgullo los espacios verdes y eran referencia en los barrios.
Una oportunidad de futuro con raíces
La figura de los guardaparques urbanos conecta con esa tradición y la actualiza para responder a los desafíos del siglo XXI. No se trata de inventar nada nuevo, sino de recuperar un legado y adaptarlo a una ciudad que hoy aspira a liderar la sostenibilidad en Europa.
Ciudades como París, Londres o Berlín ya cuentan con cuerpos de guardaparques en sus grandes parques urbanos, lo que demuestra que la fórmula funciona y que Valencia puede situarse en ese mismo nivel. En nuestro caso, el Jardín del Turia -eje vertebrador de la ciudad y orgullo ciudadano- ofrece un escenario ideal para implantar este modelo con identidad propia.
Incorporar estos agentes de conservación y proximidad supondría un gran avance para Valencia. Actuarían como enlace entre la naturaleza, la administración y la ciudadanía, convirtiendo el Jardín del Turia en un espacio aún más seguro, cuidado y educativo. Sería, sin duda, un ejemplo europeo de innovación en gestión urbana verde, en sintonía con el título de Valencia Capital Verde Europea y con la Estrategia Europea de Biodiversidad y Espacios Urbanos Sostenibles.
Hágase con identidad valenciana.
