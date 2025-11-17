Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva deja una lluvia de premios este domingo

Hispania Nostra, 50 años defendiendo el patrimonio

RAQUEL ÁLVAREZ VALDEITA*

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:17

Imagino que os preguntaréis ¿qué es Hispania Nostra?. Pues os contaré que la asociación se creó en 1976 para trabajar en la defensa, promoción y ... difusión del patrimonio cultural y natural de España. Y cuyo objetivo principal, desde su nacimiento, ha sido promover la participación social en la protección y conservación de nuestro patrimonio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos y tres heridos tras caer un coche desde un puente en Benassal
  2. 2 Cazan a un motorista a 190 kilómetros por hora fuera del circuito de Cheste
  3. 3

    Ángel Albendín: «Los patinetes son un problema: de 10 accidentes, en 8 o 9 hay heridos»
  4. 4 «Yo no soy la Negra Dominga, ese es nombre de mujer y yo soy bien hombre»
  5. 5

    El cine de los culturetas de Valencia cumple 30 años y se actualiza para resistir el siglo XXI
  6. 6

    La estación que cambió el centro de Valencia
  7. 7

    Quién es Nacho Gil, el alter ego de Nachter, uno de los humoristas valencianos más conocidos
  8. 8 Palomas toman una plaza en Quatre Carreres en plena crisis por la gripe aviar
  9. 9

    Pérez Llorca, un año para intentar salir del barro
  10. 10 Últimos días para ver en Netflix una de las películas más desconocidas de Clint Eastwood: «Diez minutos iniciales aterradores»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Hispania Nostra, 50 años defendiendo el patrimonio