Viento en popa

Durante varios veranos, junto a unos amigos que compartían mis anhelos de levantar una carrera para conseguir galones de esforzado grumete, practicamos la modalidad de « ... marineros de agua dulce» surcando las aguas que lamen los tobillos de las islas Baleares. Bajo la tutela de un patrón profesional, allá flotábamos felices bajo la máxima de «al mar, miedo no; pero siempre mucho respeto». En vista de estas experiencias, entenderán que me sienta obligado a opinar sobre la flotilla rumbo a Gaza y el buque que les ayudaría en caso de desgracia...

También es verdad que, pese al ímpetu del patrón por enseñarnos algo de ciencia marinera, nunca fuimos capaces de superar el nudo zapatilla. Hasta que por fin, el lobo de mar arrojó por la borda su labor docente al comprobar que no éramos sino una pandilla de gandules que lucían un eterno vaso de vermú atado a la mano. Sin embargo, más allá de estos recuerdos teñidos por una capa de salitre, observo un detalle: Ada Colau nunca brilló por su ardor guerrero, más bien al contrario. Cuando gobernaba desde la alcaldía de Barcelona, impidió que el Ejército montase su tradicional puesto en una feria. Le horrorizaban las posibles consecuencias que los uniformes derramasen sobre las mentes de los niños. Ahora la cosa ha cambiado y anda encantada ante la futura presencia de un buque de misteriosa misión. Se conoce que el repelús de la Colau se centraba en el Ejército de Tierra, no en la Armada. De todas formas, la presencia de los marinos españoles en aquella latitudes de sangre fuego, en aquel peligroso avispero, no nos tranquiliza demasiado. Por otra parte, la flotilla, aunque a algunos se les antoje actividad harto noble, no es sino procesión privada, con lo cual, los planes de ese buque no sabemos a qué responden más allá de a fines propagandísticos. Esperemos, pues, que brille la sensatez.