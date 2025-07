Compartir

Me cuentan que cuando les preguntas: «¿Y tú de dónde vienes?», que no deja de parecer una versión cosmopolita de lo que te mascullaba una ... abuelilla allá en el pueblo, o sea ese «¿y tú de quién eres?», te contestan:»Vengo del futuro». Pero no se trata de extraterrestres enanos, ni de gente que sale tajada de un after y muestra ganas de coña porque el cuerpo le sigue exigiendo lirili, ni de un vidente algo tronado experto en abracadabrantes nigromancias. No. Es más sencillo.

Los que te responden un breve, contundente y seco: «Vengo del futuro», son personas que huyeron de Venezuela hartas de la miseria impuesta primero por Chávez y, después, por Maduro. Llegaron aquí desde su patria y todos trabajan. En la hostelería, repartiendo y colocando electrodomésticos, montando negocios. Y saben de lo que hablan, por eso interesa que prestemos atención a sus predicciones. Sí, ellos vienen del futuro. Vieron cómo se degradaba su país, comprobaron como machacaban las instituciones, como se cargaban la independencia judicial, como saqueaban las empresas privadas para su propio provecho y como enchufaban a los de su secta bermellona. Sus espaldas sufrieron las injusticias. Ahora observan a Bolaños urdiendo una infame ley para acomodar jueces por la puerta de atrás, y a Sánchez regalar lo que sea a los independentistas para mantener su poltrona, y a todos los peces gordos de manos mantecosas, y a un Tribunal Constitucional que no es sino chapuza de servilismo y cochambre de chanchullo y, entonces, sí, te repiten lo de «vengo del futuro» y si les sueltas que Europa nos protegerá sonríen y cabecean como susurrando «pobrecillos, ignoran lo que les espera». El día que escuchemos al gran jefe pronunciar un «¡exprópiese!», será demasiado tarde para reaccionar. Vienen del futuro y leen las inequívocas señales. Yo les haría caso. Ahí lo dejo.

