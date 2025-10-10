La vida privada

Lo confieso, soy cotilla. Incluso mucho si la ocasión desprende esa caspa que anima nuestros días. Pero intento reprimir esta zafia tara porque tampoco es ... plan. También es verdad que mi curiosidad ante las costumbres del otro suelen ser tirando a domésticas. Por ejemplo, esos vecinos del barrio con faz de buenecitos, ¿cada cuánto cambian de colchón? O también, cosas del estilo de: «¿Y qué guardarán en la nevera, acaso son de brócoli?» Lo que sucede en la alcoba, en cambio, no motiva mis inquietudes, eso me aburre.

Luego, ya puestos, me atrapa otro curioso fenómeno: algunos malos de las películas, más temprano que tarde, me caen bien pese a su disipada vida privada. No lo puedo evitar. Por ejemplo, destaco entre todo el repertorio al tremendo Hannibal Lecter. Un tipo con unos modales tan suaves, con una cultura tan vasta, con una inteligencia tan formidable, logra despertar mis simpatías. De acuerdo, no deja de ser un hijo de perra que mata gente y que encima luego se los zampa creando platos de gran chef, pero en fin, tampoco vamos a pecar de tiquismiquis, nadie es perfecto, ¿verdad? Parece que existe un informe respecto a la vida íntima de Ábalos, y en esto siento cierto pudor porque las costumbres íntimas del prójimo forman parte de su territorio sagrado. Los rincones oscuros pertenecen a las zonas lóbregas. Imagino que determinadas líneas no se cruzan y, además, me repugnan los linchamientos porque hay algo cafre y cobarde en ellos. Ahora bien, lo que sí debería de preocupar, con cualquier cargo público, es averiguar si el dinero empleado en los trances de vida íntima emerge de sus bolsillos o de los nuestros. Las alegrías privadas, clandestinas o secretas que se las financie cada cual. Y los problemas de conciencia, que se los gestione cada cual. Respetemos la Justicia sin creernos severos justicieros del amanecer.