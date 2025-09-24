La vida es banquillo

Comenta Compartir

Desde que a uno le entró el conocimiento, como quien dice, una vez superada la repugnante edad del pavo y el carrusel hormonal de la ... adolescencia, dos situaciones han acompañado mi vida y, sospecho, que la de la mayoría de las personas. La primera sería la crisis. Siempre hemos padecido penuria desde la famosa crisis del petróleo del 73. Lo peor de todo es que, en teoría, se supone que alguna breve época de bonanza hemos disfrutado, pero nunca lo hemos detectado por falta de costumbre o porque esa bonanza no alcanzaba nuestro bolsillo de clase media. Sólo cuando otro hachazo nos devastaba musitábamos eso de «pues igual hace unos años no estábamos tan mal, si lo comparamos con lo de ahora...». Siempre se puede ir a peor, esa lección también nos la hemos aprendido.

El segundo factor que jamás nos ha abandonado es el del banquillo. Empresarios de ringorrango y políticos desfilando carisecos y amustiados hacia esa butaca que provoca temblor de piernas y escarnio general. El banquillo es otro de esos compañeros fieles. Durante el tardofelipismo hubo mucho runrún de banquillo y hasta de trullo. ¿Escarmentaron nuestros líderes? Pues no, cada legislatura nos ha mostrado una legión de profesionales del banquillo, llamémosles así, que renovaban el cotarro. Los nuevos tiempos apestaban a viejos pero al menos irrumpía una nueva generación de personas que marchaban hacia el banquillo. Chanchullos, corrupciones, mordidas, comisiones... Incluso familias enteras investigadas, como el clan Pujol, que posiblemente se sentará en el banquillo. La vida no es sueño, sino banquillo eterno. Los próximos banquillos estelares nos distraerán gracias a sus protagonistas, o sea el novio de Ayuso y el hermano de Sánchez. Banquillos preñados de morbo por los lazos del amor y los familiares. Luego le tocará a la lúbrica cuadrilla de Koldo. Éxito asegurado.

