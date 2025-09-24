Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La vida es banquillo

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:56

Desde que a uno le entró el conocimiento, como quien dice, una vez superada la repugnante edad del pavo y el carrusel hormonal de la ... adolescencia, dos situaciones han acompañado mi vida y, sospecho, que la de la mayoría de las personas. La primera sería la crisis. Siempre hemos padecido penuria desde la famosa crisis del petróleo del 73. Lo peor de todo es que, en teoría, se supone que alguna breve época de bonanza hemos disfrutado, pero nunca lo hemos detectado por falta de costumbre o porque esa bonanza no alcanzaba nuestro bolsillo de clase media. Sólo cuando otro hachazo nos devastaba musitábamos eso de «pues igual hace unos años no estábamos tan mal, si lo comparamos con lo de ahora...». Siempre se puede ir a peor, esa lección también nos la hemos aprendido.

