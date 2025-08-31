Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Lluvia de premios con el Gordo de la Primitiva del domingo, que reparte 200.000 euros
Pura vida

Víctimas de la dana

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Valencia

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:52

Primero te arrasa tu morada la gota fría que machacó nuestras localidades hace 10 meses. Luego sufres con el anquilosamiento de las autoridades a la ... hora de soltar la mosca. Y después te enfrentas a los okupas que han violado tu hogar para yacer ahí por su jeta de sinvergüenza profesional. Y entonces descubres que naufragas en el desamparo absoluto porque las leyes les protegen. España no es que sea diferente, es que en este aspecto es gilipollas. Ganan los malos, pierden los buenos. Demencial, en efecto, pero no parece que nuestro gobierno prepare medidas como las que existen en el resto de Europa para impedir el atropello.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia posibles chubascos acompañados de tormentas este lunes en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2

    Las pensiones que vienen: cuatro meses para el cambio del cálculo y la llegada del doble modelo
  3. 3 Ninet anuncia que se jubila y deja el MuVIM ante la investigación de la Diputación
  4. 4

    Del calor al riesgo de trombas cada vez más intensas en Valencia
  5. 5 La Policía detiene a dos traficantes con 377 kilos de hachís en Alginet
  6. 6

    El salto que da fichar cracks
  7. 7

    Cierra Hollywood, la tienda que puso casa en Valencia a Dolce
  8. 8

    Las lluvias amenazan unos barrancos todavía a medio arreglar
  9. 9

    By-pass y cercanías, dos materias pendientes en infraestructuras
  10. 10 La salida de Sergi Canós del Valencia se complica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Víctimas de la dana