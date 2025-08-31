Víctimas de la dana

Compartir

Primero te arrasa tu morada la gota fría que machacó nuestras localidades hace 10 meses. Luego sufres con el anquilosamiento de las autoridades a la ... hora de soltar la mosca. Y después te enfrentas a los okupas que han violado tu hogar para yacer ahí por su jeta de sinvergüenza profesional. Y entonces descubres que naufragas en el desamparo absoluto porque las leyes les protegen. España no es que sea diferente, es que en este aspecto es gilipollas. Ganan los malos, pierden los buenos. Demencial, en efecto, pero no parece que nuestro gobierno prepare medidas como las que existen en el resto de Europa para impedir el atropello.

Todo esto ha sucedido en Paiporta, uno de los epicentros del dolor. Y si no se frena, se correrá la voz y los que parasitan viviendas ajenas acudirán porque suponen una plaga dañina que salta como las langostas allá donde puedan instalarse para cosechar beneficios. Los okupas conocen los trucos, las triquiñuelas y las trampas. A veces negocian con los legítimos propietarios y, a cambio de 2.000 o 3.000 pavos, abandonan muy dignos la propiedad usurpada. Y encima hay que agradecerles el gesto. Estos cambalaches, tampoco otros, constan en las estadísticas, pero existen y se repiten con demasiada frecuencia. La dana te pasa por encima con el ardor de un tren expreso y luego te humillan los okupas. Es injusto. El fenómeno de los okupas, de los inquiokupas y de la escoria que aprovecha el desacato legal que nos deja indefensos no es sino nuestro fracaso como sociedad porque nos condenan a una inmerecida derrota. Si un okupa no es más que un malhechor, uno que encima se apalanca bajo el techo del que sufrió la hecatombe del agua representa la vileza rotunda. Mientras tanto, Sánchez, tras su larga estancia en La Mareta, se marchó a Andorra para apurar las vacaciones sin temor a que le okupen su vivienda.

