Turra climática

Me resulta curioso observar como nuestra personalidad muta al sufrir los inevitables hachazos propios de la edad. Conste que a lo mejor, dentro de unos ... meses, escojo otras posiciones sin ningún motivo, por el morro, pero ahora mismo servidor discurre entre el blanco o el negro. Me harté de los matices. Ante unos asuntos soy un tipo extremadamente pacífico, suave, amable, paciente, comprensivo. Pero ante otros me torno en menda furioso, implacable, cenutrio, zoquete, caníbal, estrepitoso.

Por ejemplo, no soporto la milonga del cambio climático. Qué espanto tanto predicador del fin del mundo. Me irrita cuando me propinan murga a costa del dichoso cambio, me enfada sobremanera los que lanzan sus mensajes porque han abrazado esta nueva religión que les torna más beatos que al mayor sacristán de aquel pueblo antañón. Que sí, que la temperatura en todo el planeta ha aumentado un grado y pico. Pero que todavía ignoramos si la mano del hombre está detrás, aunque es lo más posible, lo reconozco. Pero de ahí a las exageraciones apocalípticas media una galaxia entera. «El cambio climático mata», ha pronunciado Sánchez en una de esas cumbres a las que nunca acuden los mayores contaminadores del planeta, China, India y los EE.UU. Seguimos sin presupuestos y el gobierno carece de capacidad para gobernar. El fiscal general sentado en el banquillo. Koldo, Ábalos y Cerdán eran el trío lalalá. Alquilar o comprar una vivienda supone una misión imposible. La mujer y el hermanísimo bajo sospecha. Pero el cambio climático nos mata aunque uno teme perecer del aburrimiento cuando me mentan ese cambio. Por cierto, Bill Gates afirmaba que el puto cambio nos exterminaría, pero acaba de arrepentirse ante aquella opinión suya. Bastantes problemas nos rodean como para que nos atropellen sin piedad con la memez climática. Déjenme en paz, por favor.