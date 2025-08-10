Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La trituradora

RAMÓN PALOMAR

Domingo, 10 de agosto 2025, 23:34

No le falta razón a Mónica Oltra cuando dice que «la opinión pública se ha convertido en una trituradora humana». Bueno, sería más correcto decir ... que la opinión pública tritura a los humanos que no comulgan con su pensamiento, pero la entendemos igual, tampoco pequemos de tan finos ahora en verano. En cualquier caso, la opinión pública se deja guiar por los líderes políticos y por lo que ven en el televisor. A la opinión pública se la maneja de varias maneras y ella, mansa, gregaria, se deja llevar por sus instintos cafres, actividad mucho más cómoda que la de reflexionar de forma individual. Si tienen alguna duda, aprovechen el tiempo libre para ver 'Furia', de Fritz Lang, y luego me cuentan.

