La trituradora

Comenta Compartir

No le falta razón a Mónica Oltra cuando dice que «la opinión pública se ha convertido en una trituradora humana». Bueno, sería más correcto decir ... que la opinión pública tritura a los humanos que no comulgan con su pensamiento, pero la entendemos igual, tampoco pequemos de tan finos ahora en verano. En cualquier caso, la opinión pública se deja guiar por los líderes políticos y por lo que ven en el televisor. A la opinión pública se la maneja de varias maneras y ella, mansa, gregaria, se deja llevar por sus instintos cafres, actividad mucho más cómoda que la de reflexionar de forma individual. Si tienen alguna duda, aprovechen el tiempo libre para ver 'Furia', de Fritz Lang, y luego me cuentan.

Quizá se juntaron el hambre y las ganas de comer... O sea las redes sociales que favorecen el anonimato para matar por lo civil y la vindicación de los escraches como 'jarabe democrático'. ¿Y quien trajo los escraches que tanto emponzoñaron el ambiente? Pues precisamente la extrema izquierda donde también podemos situar a Mónica Oltra. Los escraches no eran sino justicia popular (como las 'checas' de la guerra civil, ya te digo), hasta que practicaron la energuménica modalidad con ellos, que entonces ya no, pues entonces el escrache suponía un atropello contra la democracia. Llegaron a subir hasta la morada de González Pons para aporrear su puerta, con criatura en el interior. Pero no vimos a la peña ultraizquierdista quejarse. Sin embargo, cuando le montaron un escrache a Mónica Oltra en su calle, injusto por supuesto, como es lógico ella se indignó. Los que primeros trituraron al prójimo en estos tiempos broncos fueron los de izquierdas, qué le vamos a hacer. La derecha es mucho más sosa, morosa y seta; la izquierda siempre resulta más audaz y cañera. Y así, luego pasa lo que pasa. Pues mejor nos tranquilizamos todos un poquito.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión