Triquiñuelear desde el principio

Lo más habitual en los currículums, por lo menos en mis tiempos, era inflar el dominio de los idiomas. Si sabías decir «yes», «Marlboro» y « ... Pepsi Cola», eso te concedía un nivelete de inglés suficiente para charlar con los anglosajones. Si, además, pronunciabas con cierta corrección «oui», «oh la la» y «allons enfants de la patrie», eso te otorgaba un don para parlotear en francés con cualquier gabacho que se cruzaba en tu camino. Y así, en aquellos currículums, todo el mundo alcanzaba categoría políglota.

Sé que soy un tipo con suerte porque jamás me pidieron un currículum a la hora de conseguir un trabajo. ¿Y qué poner? A veces, cuando me han entrevistado o algo así, me piden que les mande un currículum y contesto que no tengo, lo cual les sorprende un huevo. Si insisten, les canto algunas de las tareas que he desempeñado y con eso se apañan. Cuando cuelgo, de repente, recuerdo otro número extra de actividades que incluso resultarían harto lucidoras, pero ya es tarde y tampoco me importa demasiado, que prefiero el perfil bajo ahora que soy viejuno. Algunos políticos, en cambio, inventan títulos para vacilar, para epatar, para fingir, para redondear su pasado y que no parezca lo que en realidad es, o sea que se apuntaron de jovencitos al partido y treparon peldaño a peldaño. No entiendo por qué falsean sus historias. Están bajo el foco, por lo tanto, tarde o temprano recibirán la cuchillada del fuego amigo o la pedrada del adversario y la máscara caerá mientras ellos sufren un ridículo mayúsculo. Al político cabe exigirle sensatez, inteligencia, capacidad de trabajo, vocación para servir al prójimo y, sobre todo, honestidad brutal. Si ya empiezan a triquiñuelar con el dichoso currículum, pues todo indica que, a lo mejor, conviene desconfiar de esa persona que acaso maneja la pasta de nuestros impuestos o aspira a ello.